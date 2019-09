ČR loni zakázala obchodům vyhazovat potraviny, potravinovým bankám tak darovaly už 3800 tun

Obchody darují jídlo potravinovým bankám, které ho dále odevzdávají charitám pomáhající lidem v nouzi. Za porušení nových pravidel obchodu hrozí pokuta až 10 milionů korun. Hlavním záměrem autorů zákona bylo snížit objem potravinového odpadu a rozšířit počet lidí, kterým mohou přebytečné a zároveň nezávadné potraviny pomoci v těžké životní situaci. A to se daří. Jen za letošní první půlrok darovaly obchodní řetězce potravinovým bankám víc než 1300 tun jídla.

Podle výkonné ředitelky federace potravinových bank Veroniky Láchové se zvýšila třeba nabídka čerstvých potravin.

"To znamená mléčné výrobky, uzeniny, maso a ovoce a zelenina. A zatímco v regionálních bankách před dvěma lety patřily ovoce a zelenina spíše k luxusním potravinám, dneska už to tvoří nějakou stabilní čtvrtinu, možná i třetinu celkového sortimentu," řekla Českému rozhlasu. Ale například pečivo se podle ní nedaří spotřebovat.

Stále ještě na obou stranách bojujeme s přebytky pečiva. To je takový trvalý problém, ale není jen český, to provází celou Evropu. Jsou to vlastně tuny pečiva, které nejsou distribuovatelné už dál, protože je nikdo nedokáže spotřebovat," vysvětlila Veronika Láchová.

V Česku funguje 15 potravinových bank. Jen loni rozdaly banky mezi lidi v nouzi víc než čtyři tisíce tun potravin. Kromě řetězců je získávají taky z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů a producentů.

Hlavním podporovatelem potravinových bank v ČR je ministerstvo zemědělství. Loni dotace činily 41 milionů korun, letos na ně dá 63 milionů korun.