ČNB zlepšila odhad růstu ekonomiky, dosavadní úrokové sazby zůstávají

Česká národní banka v nové prognóze zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním i příštím roce. Letos centrální banka čeká růst ekonomiky o 3,9 procenta a v roce 2019 o 3,4 procenta. Úrokové sazby nechala ČNB beze změny. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních půjček, tak zůstává na třech čtvrtinách procenta. Podle Rusnoka letos připadá na základě prognózy v úvahu jedno zvýšení úrokových sazeb, a to zřejmě v posledním čtvrtletí.

Nezaměstnanost v Česku klesla

Lidí bez práce v Česku dál ubývá. V březnu klesla nezaměstnanost na 2,2 desetiny procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Oproti březnu loňského roku jsou výsledky lepší o víc než procento. V Česku klesá i dlouhodobá nezaměstnanost. Podobný trend sledují i statistici v ostatních evropských zemích. Nejvíc zaměstnaných mají severské státy, nejhorší je situace v Řecku.

Dotace proti suchu pro malé obce

Malé obce mohou podávat žádosti o dotace na opatření proti suchu. Ministerstvo životního prostředí mezi samosprávy rozdělí 600 milionů korun. Každá obec může požádat až o tři miliony, které lze použít třeba na napojení na existující vodovodní potrubí nebo na budování nových podzemních vrtů.

Memorandum mezi vládou a Uberem podepsáno

Zástupci vlády a společnosti Uber podepsali společné memorandum. V něm se společnost zavazuje mimo jiné ke zřízení živnostenského oprávnění, její řidiči musí splnit podmínky pro běžné taxikáře. Sdružení českých taxikářů ale memorandum označilo za paskvil a tvrdí, že Uber dohodu nedodržuje. Řidiči taxi na páteční ráno plánovali protest, nakonec ale přijali výzvu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a přijeli na jednání s vládou. Premiér podle taxikářů vyzve společnost Uber, aby dodržovala pravidlo o pevně stanovené ceně za přepravu.

České dráhy loni hospodařily se ziskem

České dráhy loni hospodařily se ziskem 984 milionů korun, to znamená meziroční nárůst zisku o více než sto milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost zveřejnila. Dráhy přepravily více cestujících a zvýšily i průměrnou obsazenost vlaků.

Mzdy v obchodech stoupají

V Česku se výrazně zvyšují mzdy prodavačů i dalších pracovníků v obchodech. Diskonty Lidl už od března zvýšily nástupní mzdu pokladních a prodavaček o pětinu na 28 tisíc korun, v Praze na 29 tisíc. Tento týden oznámil ještě výraznější procentuální nárůst mezd obchodní řetězec Kaufland, který zvedne od června mzdy v prodejnách dokonce o 26 procent. Obchody ke zvýšení mezd nutí nedostatek zaměstnanců a uchazečů o práci.

Novým generálním ředitelem pošty bude Roman Knap

Novým šéfem České pošty bude Roman Knap - dosavadní ředitel firmy SAP Česká republika. Oznámilo to ministerstvo vnitra. Dvaačtyřicetiletý Knap ve výběrovém řízení porazil 19 dalších uchazečů. O termínu nástupu bude ještě Knap s úřadem jednat. Ve funkci generálního ředitele České pošty nahradí Martina Elkána, kterého ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar za hnutí ANO odvolal ke konci února.

Češi si oblíbili tuňáka

V Česku stoupá poptávka po masu tuňáka. Zatímco v roce 2012 se do Česka dovezl čerstvý nebo zmražený tuňák za necelých 40 milionů korun, loni už to bylo za 86 milionů korun. Uvádí Český statistický úřad. Za pět let se tak dovoz více než zdvojnásobil. Oblíbený navíc stále je i tuňák v konzervách. Těch se dováží za stamiliony ročně.