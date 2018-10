Chystá se největší obchod na českém bankovním trhu od roku 2000

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera spustila proces ke sjednocení tří bank - a to Air Bank, Home Creditu a Monety. Po sjednocení by tak vznikla co do velikosti dvojka ve spotřebitelských půjčkách a trojka co do velikosti bankovní sítě pod značkou Air Bank