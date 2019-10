Česko získalo lepší rating - může ušetřit stovky miliónů

"Tím pádem jako ČR budeme stovky miliónů šetřit na obsluze státního dluhu. Tím, že nám ratingové agentury zlepší rating, znamená větší důvěru v český dluh na finančních trzích a čím je větší, tím za méně si půjčujeme," říká Alena Schillerová.

Také premiér Andrej Babiš (ANO) považuje zlepšení známky po 17 letech za skvělý úspěch pro české hospodářství. Ve svém hodnocení zmínil jako pozitivní například nižší zadlužování i některé vládní reformy.

"Hlavně jsem rád, že agentura Moody's mluví o našich skvělých veřejných financích a také o reformách našich posledních vlád. Už asi těžko nás teď bude opozice kritizovat."

Podle Hospodářské komory zpráva agentury potvrzuje správnost změn u investičních pobídek, které se nově zaměřují na přidanou hodnotu.

Podle Standard & Poor's ztrácíme na USA dva stupně

Úvěrový rating má vliv na ochotu a podmínky věřitelů státu půjčovat peníze. Čím vyšší známku země má, tím je považovaná za důvěryhodnějšího dlužníka. To potvrzuje i ekonom a analytik společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda:

"Česká vláda může stanovit relativně nízké úroky a investoři jí přesto budou půjčovat, protože české ekonomice důvěřují. Vláda pak má nízké úroky na svých půjčkách a může o to více dávat na jiné účely, třeba na navyšování důchodu penzistům a podobně. Ještě můžeme stoupat o několik příček, stále nejsme na té nejvyšší, kde jsou země jako Nizozemsko nebo Německo, podle některých ratingových agentur třeba Spojené státy. Ale podle agentury Standard & Poor's nás od ratingu USA dělí jen dva stupně. Takže z těch zemí bývalého východního bloku má ČR v souhrnu od tří klíčových ratingových agentur nyní nejlepší hodnocení."

Opozice varuje před nedořešenou otázkou stárnutí populace

Pravicová opozice ale varuje před přílišným optimismem. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) považuje zlepšení ratingu za pozitivní zprávu, připomíná ale, že Moody's hovoří i o nedořešené otázce stárnutí populace. Varuje také před tím, že struktura rozpočtu nezlepšuje odolnost Česka vůči možnému ochlazení ekonomiky.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy by si však mohlo Česko rating udržet i v případě ekonomického ochlazení.

"Agentury obecně v těchto případech počítají s nějakými nepříznivými scénáři. Do jisté míry by si jej tedy ČR uchovala. Pokud by ji zastihla velmi hluboká krize, tak by ten rating byl ohrožen. Ale vezměme si, že ani v roce 2009, třeba konkrétně agentura Moody's rating nezhoršila. To znamená, že přečkal celou finanční krizi z doby před deseti lety."

Hrozby spočívající ve stárnutí populace a tím pádem tlaky na penzijní a zdravotní systém by podle agentury mohly začít hrozit v polovině 30. let.