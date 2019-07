Česko ve srovnání se zeměmi EU vyniká v zaměstnanosti padesátníků

Česká republika si v rámci Evropské unie udržuje velmi dobrou kondici trhu práce. Nezaměstnanost v červnu stagnovala na 2,6 procenta, lidí bez práce bylo necelých 196 tisíc, což je nejméně od května 1997. Česko v EU vyniká také vysokou mírou ekonomické aktivity lidí nad 50 let. Vyplývá to ze studie, kterou pro Český rozhlas připravil Český statistický úřad. Podle ní je ve věku 50 a 54 let ekonomicky aktivních přes 650 tisíc lidí. Nejčastěji pracují jako zaměstnanci. Jiní podnikají.