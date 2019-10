Česká pošta najme před Vánoci 5000 brigádníků

Pošta očekává v předvánočním období na 15 milionů balíků. Jak uvedl ředitel logistiky České pošty Petr Cinkl, běžně pošta přepravuje 150.000 až 200.000 balíků denně, tedy do šesti milionů balíků měsíčně. V listopadu a prosinci by to letos mělo být zhruba 316.000 balíků denně. Všichni doručovatelé balíků budou mít terminály, kterými bude možné za balíky na dobírku zaplatit kartou.

Z Číny chodí desetitisíce zásilek denně

"Česká pošta má tu zákaznickou výhodu, že nemůže i při nejvyšším vytížení svých přepravních kapacit odmítat klienty. Na rozdíl od ostatních přepravních společností. V tomto je Česká pošta přepravní jistotou," řekl Cinkl.

Zároveň to ale poště působí problémy především se zásilkami z Číny. Těch přichází desetitisíce denně. Často jsou v nestandardním balení a není možné je zpracovat automaticky. "Musíme tak mít větší potenciál v lidské práci, protože tyto zásilky musíme třídit ručně," uvedl Cinkl. Čínské zásilkové weby často nabízí některé zboží velmi levně a čeští zákazníci toho hojně využívají.

Na Vánoce se chystají i konkurenti

Na Vánoce se chystají i konkurenti České pošty, kteří nabírají stovky brigádníků i vozidel. Jestliže ještě před rokem na českém trhu chybělo 30 procent doručovací síly, v současnosti je to o desítky procent více, tvrdí český logistický startup DoDo.

Některé e-shopy zavádí vlastní logistiku, některé posilují síť výdejních míst a jiné se spoléhají na specializované partnery s početnou flotilou a především silným technologickým zázemím.