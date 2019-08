Česká pošta dostane od státu víc peněz za služby, které pro něj zajišťuje

Česká pošta skončila loni v červených číslech poprvé od svého vzniku v roce 1993. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD, stát dlouhodobě platí málo za služby, které chce. Jak píše týdeník Euro, pošta měla ještě v roce 2016 zisk před zdaněním 190 milionů korun, v roce 2015 to bylo 302 milionů korun a v roce 2003 šlo dokonce o necelou miliardu korun.

Samo ministerstvo vnitra přiznalo, že bez schválení zákona by hrozilo, že státní podnik už letos nebude platit mzdy a příští rok se dostane do platební neschopnosti. Pošta proto připravuje restrukturalizaci, říká její generální ředitel Roman Knap:

"Restrukturalizace počítá s tím, že zachováme 3200 poboček, ale budou vypadat jinak. Rozšíříme obslužná místa, rozšíříme samoobslužné nástroje, aby lidé na pobočky chodit nemuseli nebo nemusela být fyzicky otevřená."

Pošta chce například převést část poboček na partnerské firmy. Nedávno měla problémy s doručováním balíků z internetových obchodů. Podnik kvůli tomu plánuje příští rok rozšířit svá výdejní místa - nově by jich mělo přibýt asi tisíc a půl.

Pošta plánuje zavést dvourychlostní doručování

Naopak budou ubývat poštovní schránky, těch je kolem 22 tisíc. V Česku totiž prudce ubývá lidí, kteří do schránek dopisy podávají. Za posledních deset let ubylo víc než dva tisíce poštovních schránek. Ve městech nad 10 tisíc obyvatel to lidé podle předpisů nesmí mít ke schránce dál než jeden kilometr. Změnit by se podle Romana Knapa mělo doručování.

"Všechny dopisy se mají doručit v režimu každý den na každou adresu a do druhého dne. Víme, že zákazníci toto nepotřebují, tudíž chceme zavést dvourychlostní doručování, které je standardem v mnoha zemích v Evropě. Dopis, který má být garantovaně doručen zítra, bude dražší než ten, který může být doručen za dva dny."

Česká pošta před několika měsíci uvedla, že do své restrukturalizace investuje 7,5 miliardy korun, částečně ji chce financovat prodejem nemovitostí. Sníží také počet pracovních míst o 7000 ze stávajících 30.000 během šesti let. Restrukturalizace má přinést jednodušší a rychlejší fungování služeb a pošty bez front. Pro zaměstnance podnik počítá s lepším mzdovým ohodnocením, které bude odpovídat požadavkům na vyšší kvalifikaci. Snižování počtu míst se uskuteční přirozeným způsobem, protože každý rok z pošty odejde zhruba 8000 pracovníků, za které musela hledat náhradu.

Poštu kritizoval nedávno na facebooku premiér Babiš

Českou poštu kritizoval nedávno na facebooku premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj by restrukturalizaci měli připravit kvalitní krizoví manažeři. Dodal, že se očekává prodej nepotřebných nemovitostí České pošty. Z peněz, které za ně utrží, by měl podle Babiše vzniknout fond, který umožní nákup nových technologií. Zákonnou povinnost doručovat na každé místo pětkrát týdně by podle něj žádný soukromý doručovatel nepřijal. Poštu v současné podobě premiér označil za mrtvou.

Její generální ředitel Roman Knap to považuje za součást veřejné diskuse, která je někdy bouřlivá a počítá s tím, že o tom budou s premiérem v nejbližší době diskutovat.