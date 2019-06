Česká národní banka bude ze zákona určovat pravidla hypoték

Závazné limity úvěrových ukazatelů platí v řadě zemí EU, například na Slovensku či v Rakousku. Jejich zákonné ukotvení doporučil Česku i Mezinárodní měnový fond.

Návrh na posílení pravomocí ČNB už na počátku roku 2017 schválila vláda, poslanci ho ale nestihli projednat před volbami. Řada z nich už tehdy vyjadřovala obavy, že navrhovaná regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení.

Mladí do 36 let by mohli mít hypotéky dostupnější

Dosud ČNB v doporučeních bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů. Splátka hypotéky a dalších dluhů od loňského 1. října nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a celkové zadlužení devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) návrh počítá s dostupnějšími hypotékami pro mladé žadatele do 36 let:

"Tam je možné z těchto kritérií slevit, aby mladí žadatelé o hypotéku byli specifickou skupinou, která je na počátku ekonomické aktivity, a právě proto disponuje nízkými příjmy."

Měkčí parametry pro lidi do 36 let se budou týkat jen těch, kteří budou chtít hypotéku na pořízení bydlení. V případě schválení novely by si mohli vzít v bance hypotéku až o deset procentních bodů nad limit, který banka stanoví ostatním. Na splátku hypotéky a dalších dluhů by pak mohli vydávat z čistého příjmu o pět procentních bodů více než starší lidé.

Méně přísné podmínky pro mladé žadatele o hypotéky kritizuje Jan Borůvka z Asociace realitních kanceláří:

"Obáváme se, že jakákoli výjimka tohoto druhu může vést k tomu, že nemovitosti se budou dále zdražovat, protože hypotéky budou přístupnější a bude půjčováno většímu množství lidí, a to povede k cenové bublině."

Centrální banka by díky zákonu stanovila pravidla i pro zahraniční banky

Šéfredaktor portálu společnosti Fincentrum Petr Zámečník, vyjádřil pochybnosti, zda je systémové řešení, když je zvýhodněna skupina obyvatel, která je obecně rizikovější. Zároveň uvedl důvody zákonného určování pravidel hypoték:

"To, proč ČNB chce mít tyto možnosti, je zejména kvůli vstupu zahraničních bank, na které nemá tak silné páky, jako na banky tuzemské."

Potvrdil to i guvernér ČNB Jiří Rusnok. Jak dodal, právní závaznost regulace hypoték je zásadní pro zajištění rovných podmínek na trhu a zabránění nekalé konkurenci. Pokud by na hypoteční trh ve větší míře vstoupili zahraniční či nebankovní poskytovatelé, vynucování pravidel stanovených doporučením by v jejich případě nebylo stejně účinné jako u domácích bank.

Podle opozice může nařízení zkomplikovat situaci střední třídě

Opoziční ODS rozhodnutí vlády kritizovala. Česko podle ekonomického experta ODS Jana Skopečka nepotřebuje ani dramatickou regulaci hypotečního trhu, kterou ČNB již provádí nyní. Podle jeho názoru může centrální banka omezit prostor střední třídě pořídit si vlastní nemovitost prostřednictvím hypotečního úvěru a přinutí ji žít pouze v nájemním bydlení.

Podle České bankovní asociace se z pohledu regulace trhu nic zásadního nestane. ČNB již dnes fakticky nastavuje ukazatele a banky se drží v mezích určených regulátorem.