Češi více létají ve vyšších třídách, zájem se zvedl až o pětinu

Podle ředitele letenkového portálu Letuška.cz Josefa Trejbala roste počet lidí, kteří se zajímají nejen o to, kdy se kam dostanou, ale také o cestovní komfort. Týká se to zejména firemních zákazníků. "Firmy si jsou dobře vědomy, že není příliš efektivní, aby zaměstnanci po celodenním cestování dorazili na schůzku unavení. Preferují proto často přímé lety a luxusnější cestovní třídy," řekl Trejbal. Přibývá i lidí, kteří vyšší třídy vyhledávají při cestách na dovolenou. "Jejich dovolená tak v podstatě začíná již na letišti," dodal.

Martina Hrnčířová ze společnosti Orbix, která je součástí skupiny Student Agency, připomněla, že na rostoucí zájem o prémiové třídy zareagovali i dopravci. Někteří z nich v posledních letech začali zavádět mezitřídy mezi klasickou ekonomickou a obchodní třídou.

Ujmou se lety "na stojáka"?

Na opačném pólu jsou lety tzv. "na stojáka". Sedadla mají vyšší sklon, a cestující spíše stojí, než sedí. První nápady se objevovaly už v roce 2003 a před osmi lety tuto alternativu zvažoval i Ryanair. K realizaci projektu ale nikdy nedošlo.

Na výstavě Aircraft Interiors Expo 2018 v německém Hamburku představila italská společnost Avio Interiors sedadlo s názvem SkyRider 2.0. Inspirovala ji sedla kovbojů, kteří na nich dokáží sedět dlouhé hodiny. Zároveň by novinka měla vyřešit jeden z největších problémů a sice nedostatek místa na nohy. Tento typ sedadel by byl určen pro kratší lety, kapacita letadel by se mohla zvýšit až o 20 procent.