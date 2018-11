Češi rádi přispívají na dobročinné účely, trendem je dárcovství online

Loni přispěli Češi 8 miliardami korun - peníze darovaly například firmy, lidé podpořili i nadace nebo různé fondy a sbírky. Dárci stále více chtějí přispívat online, uvedla ve vysílání Českého rozhlasu ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová:

"Tento trend pozorujeme v posledních letech a je velmi intenzivní. Souvisí to s tím, že lidé už tolik s sebou nenosí hotovost a také s tím, že jako Češi jsme přeborníci v platbách kartou nebo přímo bezkontaktních platbách. To se promítá i do veřejně prospěšných plateb a přispívání na charitu."

Vysledovat lze ale i další trendy. Lidé mají podle Šplíchalové stále větší zájem dozvědět se, kam přesně jejich peníze putují.

Dárci většinou přispívají na projekty spojené se vzděláváním, podporou dětí, sociálně a zdravotně hendikepovaných nebo zvířat. *Dlouhodobé dárcovství na vzestupu Nejvíce sbírek je registrovaných v Praze a Brně, tam také často sídlí organizace, které pomáhají i v jiných částech země.

"V posledních letech také pozorujeme, že vzniká celá řada firemních i nadačních projektů, které se snaží podpořit dobrou věc i v těch menších regionech."

Vzrůstá obliba dlouhodobého dárcovství, i když se Česko stále ještě nemůže rovnat se západní Evropou. Stále populárnější jsou ale třeba dárcovské sms, které automaticky každý měsíc odesílají zvolenou částku na daný projekt.

I v Česku letos proběhla charitativní akce Giving Tuesday, tedy Dárcovské úterý. Na dobročinné projekty se tentokrát, podle Asociace společenské odpovědnosti, podařilo vybrat téměř 32 milionů korun - čtyřikrát více než v loňském roce.