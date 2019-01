Češi přihlašují méně patentů, za Evropou zaostávají

Ochránit si své vynálezy chtějí jednotlivci, univerzity, ale hlavně firmy. Úřad zpravidla vyhoví jen polovině žádostí. "Příčiny mohou být nejrůznější. Jednou z nich je, že přihlašované technické řešení není nové. Nejčastější chybou nejen přihlašovatelů je totiž to, že se nepodívají do velkých patentových databází technických řešení, aby zjistili, kde je svět v jejich oboru," vysvětluje zástupce předsedy úřadu Josef Dvornák.

Čeští žadatelé o patent se můžou obrátit také na zahraniční úřady, protože český patent platí jen v tuzemsku. Podle Asociace malých a středních podniků v tom ale tuzemské společnosti oproti konkurenci ze srovnatelně velkých států zaostávají. Například v mezinárodních přihláškách, které zajišťují ochranu ve 150 zemích světa, vykázaly firmy z ČR a veřejný sektor za rok 2017 dohromady 184 přihlášek. Například Rakousko za stejné období vykázalo 1 397 přihlášek, Švédsko 3 975 a Švýcarsko dokonce 4 487. O něco lepší je situace v registraci ochranných známek, ale i tam ČR zaostává.

"V Čechách se o ochraně duševního vlastnictví tolik nemluví jako v ostatních zemích. Stát by této edukativní činnosti asi mohl a měl věnovat více úsilí. Aby skutečně podnikatelé věděli, co jim to přináší," upozorňuje místopředseda Asociace Zdeněk Tomíček. Zároveň dodává, že velkým problémem je financování. "Když se budeme bavit o ochranných známkách - na území ČR jsou náklady mnohonásobně menší, než když budou registrovat v zahraničí."

Změnit nepříznivou situaci by měla nová inovační strategie ČR. Měla by například zajistit větší povědomí Čechů o patentech a jejich významu. Měla by také podporovat podnikatele i školy v přihláškách.