Češi pilotům po přistání zatleskají

Letiště Praha očekává v hlavní letní sezóně více než 5% nárůst počtu odbavených cestujících. V červenci a srpnu se letiště přiblíží rekordní hranici 2 miliony odbavených cestujících za měsíc. Podle průzkumu 90 % cestujících přichází na letiště 2-3 hodiny před odletem a polovina využívá odpočinkové zóny. Podle čtvrtiny je však počet míst k odpočinku nedostačující. Zvýšit by je měla právě nová relax zóna na Terminálu 2. Kromě pohodlného posezení nabídne silné Wi-Fi, možnosti dobít si telefon či tablet a obří obrazovky se zajímavostmi o destinacích. A kdo se bude nudit, najde tu i knihy v několika jazycích.

A jak čas na letišti Češi vyplní? Dvě třetiny cestujících si krátí čekání občerstvením, polovina surfuje na internetu a třetina se projde po obchodech. „Češi jsou zkušení cestovatelé a vědí, že je důležitá hydratace, proto si dvě třetiny z nich dají před odletem vodu nebo nějaký nealkoholický nápoj. Kávu si dá 30 % cestovatelů. Dalších 28 % dbá na prevenci tlaku v uších pomocí žvýkačky či bonbónu, 5 % si dá lék proti nevolnosti a 3 % raději volí modlitbu,“ dodává Radek Sedlář.

Nejtěžší část cesty - komunikace v cizím jazyce

Průzkum se zabýval také tím, co Češi dělají na letištích, proč létají, a jaké jsou jejich cestovní návyky. Pro tři čtvrtiny Čechů znamená cestování zejména poznávání nových míst, lidí a nabírání nových zkušeností. „Mladí lidé do 29 let často cestují do zahraničí proto, aby se učili cizí jazyky a poznávali sami sebe. Tato skupina si také nejvíce uvědomuje, že cestování znamená i způsob, jak si uvědomit předsudky,“ říká Radek Sedlář z ING.

Za nejtěžší část zahraniční cesty považují Češi komunikaci v cizím jazyce. Myslí si to 35 % Čechů, častěji ženy (40 %) než muži (29 %). Hned druhou nejnáročnější věcí je samotné sbalení na cestu (21 %). Až na čtvrtém místě je fyzická stránka cestování a nepříjemnosti s ním spojené. A jak to vypadá, Češi se létat nebojí. Jen 2 % uvedla jako nejhorší na cestování tu část, kdy je třeba nastoupit do letadla. Více než čtvrtina cestujících si létání vyloženě užívá, a dalších 26 procent létají rádi.

Létání "na stojáka" neláká

Jaké jsou cestovní návyky Čechů? Podle průzkumu ING alespoň občas po přistání zatleská pilotům většina cestujících. Nikdy netleská 35 procent. V posledních letech se objevily návrhy na cestování tzv. na stojáka. To ale české cestovatele neláká. Zájem o levnější letenky díky místům se stojacími sedačkami projevila pouze třetina lidí.

Češi zareagovali i na trend, kdy stále větší počet leteckých společností vyžaduje příplatek i za kufřík na kolečkách, který si dřív bezplatně brali na palubu. Polovina cestujících si proto podle průzkumu vystačí i s malým příručním zavazadlem, které je v ceně letenky. Celkem 32 % lidí si připlácí za větší zavazadlo a 15 % raději koupí letenku u společnosti, kde mají větší zavazadlo v ceně.