Češi jsou velcí masoví jedlíci

Jak informovala Renata Vodičková z Českého statistického úřadu, lidé naopak snědli méně vepřového a hovězího.

"Spotřeba vepřového masa neustále tvoří přibližně 50 procent spotřeby ze všech mas. Naopak spotřeba hovězího masa v dlouhodobém trendu klesla z jedné třetiny spotřeby mas v roce 1950 až na 10 procent v roce 2017."

Podle Vodičkové souvisí větší spotřeba drůbežího masa se zrychleným životním stylem, kdy lidé chtějí mít rychle navařeno.

A kolik jsme snědli potravin celkem? Každý obyvatel ČR loni spotřeboval přes 783 kilogramu potravin. Do této spotřeby jsou však započítané i potraviny, které se vyhodí. Eurostat uvádí, že odpad je kolem 149 kilogramů na obyvatele.

Podle statistiků v Česku mírně klesla spotřeba piva.

"Pokud jde o spotřebu na obyvatele v roce 2017, tak ta činila 144,3 litrů. Meziroční snížení spotřeby piva na osobu bylo 2,6 litru," dodala Renata Vodičková z Českého statistického úřadu.

Teď přejdeme ke zdravějším potravinám. Ovoce jsme za loňský rok snědli míň než v roce předchozím, a to asi o dva kilogramy na člověka. Menší spotřebu ovoce způsobily jarní mrazy a sucho, které trápily celou Evropu a sklizeň jablek, hrušek a švestek byla podprůměrná. Jedli jsme ale víc zeleniny.

Je třeba potraviny vyrábět, nejen vyvážet surovinu

Statistiky také ukazují, že Česko vyváží některé suroviny do zahraničí a dováží hotové výrobky.

"Přidaná hodnota, ta lidská práce se děje mimo Českou republiku, což je určitě škoda. Mělo by být zájmem státu a nás všech, aby se potraviny vyráběly u nás. Otázka je, kde je problém. Proč je to z venku levnější, než to, co se zpracuje u nás," uvedl ředitel Komory řetězců Svazu obchodu a cestovního ruchu Radek Sazama.

Týká se to třeba mouky. Z Česka se vyváží obilí a dováží hotová mouka. Jak doplňuje Zbyněk Kobliha z ekonomické komise Agrární komory, na trhu se střetávají výrobky, které jsou méně a více dotované.

"Nemyslím si, že čeští zemědělci a zpracovatelé jsou méně konkurenceschopní a méně schopní. Je to jenom o té nerovné politice. Souhlasím s tím, že jsme v minulosti zaspali i v přístupových dohodách a v celé té době, a teď se nám to těžko dohání."

Češi také dlouhodobě jedí stále méně brambor. Po druhé světové válce činila spotřeba 150 kilogram na osobu. Loni to bylo jen 68,5 kilogramu. Je to dáno i tím, že mají Češi méně domácích zvířat.