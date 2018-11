Černý pátek přinesl rekordní tržby

53 procent největších kamenných řetězců a zhruba 70 procent velkých e-shopů se podle analýzy konzultační společnosti Acomware zapojilo do slevových akcí během letošního černého pátku, který letos proběhl 23. listopadu. Lidé nejčastěji nakupovali elektroniku, hračky nebo oblečení. Nejméně se slevy promítly například do prodeje potravin nebo drogerie.

Black Friday, tedy černý pátek bývá považován za začátek předvánočních nákupů. Do Česka přišla tato slevová akce z USA, tuzemští prodejci ale na nákupy s ní spojené zákazníky lákají často i týden nebo dva. Útraty Čechů v minulém týdnu během akcí činily 4,2 miliardy korun a byly tak rekordní, uvedla Asociace pro elektronickou komerci s tím, že toto číslo je zároveň více než dvojnásobné proti běžnému týdnu v roce.

Někteří prodejci avizovali slevy až ve výši 80 procent, ne vždy ale musí být vše tak výhodné, jak by se na první pohled mohlo zdát, upozorňuje Mluvčí srovnávače cen Heuréka Adéla Berková.

"My v posledních dvou týdnech sledujeme, že někteří prodejci mají zboží až dvakrát dražší, než je průměrná cena toho daného produktu na trhu, a to znamená, že vlastně i po slevě 50 % je pak zboží prodávané za tu cenu, za kterou se dá na internetu vlastně běžně sehnat a to i beze slevy." Na některé praktiky prodejců upozorňovala i Česká obchodí inspekce a radila zákazníkům na první pohled výhodné ceny porovnávat.

Nákupy i charita

Češi stále více využívají k nákupům internet, černý pátek a předvánoční slevy nejsou výjimkou. Přizpůsobit se většímu náporu tedy musí i dopravci. Česká pošta například uvádí, že už nyní přepravuje dvojnásobný počet balíků a na vše se připravila dopředu, říká její mluvčí Matyáš Vitík

"Pro letošní předvánoční období, tedy od přelomu září a října až do konce prosince počítáme s náborem zhruba 5000 brigádníků. Je to optimální počet pro to, abychom vánoční provoz zvládli bez problémů a aby veškeré zásilky, které si lidé na Vánoce objednají, došly včas."

Před Vánocemi lidé mohou nejen nakupovat, ale také více přispívat na charitu. Třeba během akce Giving Tuesday neboli Dárcovské úterý, která letos připadá na 27. listopad. Projekt reaguje právě na nákupní horečku o černém pátku. V České republice lidé loni darovali 7,38 milionu korun na pomoc nemocným, seniorům nebo lidem v nouzi.