Boj proti suchu: Vláda podpoří projekty zadržování a shromážďování vody i výzkum

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil boj se suchem za jednu z klíčových priorit současné vlády. Pro připravenost státu na sucho jsou podle něj klíčové rychlé projekty, které přináší okamžitý efekt. Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO upozornil, že rezort od roku 2014 podpořil 7 miliardami projekty na zadržení vody v krajině, jako například budování rybníků, tůní, mokřadů nebo úpravy toků.

"V letošním roce by to měly být další zhruba 2 miliardy korun, které na to máme připraveny, a pro rok 2020 také zhruba dvě miliardy korun," doplnil ministr.

Připomněl, že rezort životního prostředí se chce znovu zaměřit na dotační program Dešťovka, přes který se udělují dotace na využívání srážkové vody v domácnostech. Zmínil také novou dotační výzvu ve výši jedné miliardy korun na projekty takzvané velké dešťovky pro obce. Úřad tím podpoří hospodaření se srážkovou vodou, obce a města mohou postavit například velké nádrže pod komunikacemi.

Ministr Brabec připomněl i realizaci dvou pilotních projektů umělé infiltrace, které úřad na letošní rok plánuje. V budoucnu by podle něj mělo umělé zasakování vody fungovat ve stovkách oblastí v Česku.

"Zjednodušeně řečeno, využíváme toho, že ve chvíli, kdy je vody hodně v povrchových tocích, tak ji účelově čerpáme a necháváme ji zasakovat do podzemí, kde ji potom máme jako v pomyslné kasičce a můžeme ji použít, až ji budeme potřebovat," vysvětlil Brabec.

Ministerstvo také připravuje sedmiletý výzkumný program Prostředí pro život, který podpoří zhruba čtyřmi miliardami korun. Asi polovina částky je vyčleněna na výzkum v oblasti boje se suchem.

Toman: Zásoby vody v českých nádržích jsou dostatečné

Ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman uvedl, že řešení nedostatku vody je primárním úkolem ministerstva zemědělství. Resort se podle něj bude do budoucna snažit, aby co nejvíce vody zůstalo v krajině a neodtékalo pryč.

Poznamenal, že v současné době je většina nádrží v Česku naplněná z osmdesáti procent. To je podle něj dostatečné, protože s táním sněhu vody do nádrží ještě přibyde.

"Je tam pokles oproti loňskému roku řádově 10 až 12 procent. Loni to bylo 92 až 93 procent. Je to děláno z toho důvodu, že v současné době je na horách velké množství sněhu a tyto vodárenské nádrže si připravují určitý prostor, aby tu vodu mohly zachytit."

Podle současných odhadů má Česko ve sněhu zhruba 3 a půl miliardy kubíků vody. Podle Brabce se ale dá očekávat, že značná část této vody se nevsákne a z území odteče.