Během potravinové sbírky se vybralo 321 tun zboží

Letos sbírka zajistila přes půl milionu porcí jídla, které pomohou před Vánoci například v domácnostech osamělých seniorů, matek samoživitelek a jejich dětí, rodin ve finanční tísni či v azylových domech.

Mezi nejčastěji darované potraviny patřily masové a rybí konzervy, těstoviny, rýže, instantní polévky, sterilizovaná zelenina či dětské výživy a další potraviny určené pro malé děti. Dary mohli lidé odevzdat na skoro sedmi stech místech po celém Česku. Potravinové banky a charity teď zboží přerozdělí potřebným, vysvětluje Tomáš Gajdošík z organizace Byznys pro společnost.

"Velmi se teď zaměřujeme na matky samoživitelky, ale také na opuštěné seniory. Zboží půjde také do azylových domů, do dětských domovů a do pečovatelských domů."

Podle Gajdošíka je v České republice skoro až milion a půl lidí na hranici hmotné nouze.

Nejvíce se vybralo tradičně v Praze - téměř 70 tun potravin a drogerie. Druhým nejúspěšnějším regionem byla jižní Morava s více než 45 tunami. Do sbírky se zapojily i firmy, například společnost Hamé darovala přes tři tisíce kojeneckých výživ. Zaměstnanci firem innogy i Kooperativa zase nasbírali každý zhruba 500 kg potravin a drogistického zboží. Do sbírky se zapojil i Český rozhlas - sběrná místa byla v budovách v Praze, Olomouci, Českých Budějovicích, Ostravě, Jihlavě a Liberci.

Za uplynulých pět ročníků lidé v Česku darovali téměř 1,2 milionu kilogramů potravin a dalšího zboží.

Vláda chce zvýšit potravinovým bankám dotaci

Vláda chce v příštím roce podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zvýšit potravinovým bankám státní dotace na 55 milionů korun. Pokud se tak stane, budou podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové konečně schopny vykonávat plnohodnotně svou činnost. Nyní bojují s nedostatkem peněz na běžný provoz. Letos činila podpora pro 15 potravinových bank 33 milionů korun.

"Doufáme, že nám ty peníze pomohou k dofinancování provozů, aby naši lidé nemuseli pracovat dlouhé hodiny bezplatně, abychom mohli poslat auta jak na svozy, tak na distribuci třeba i do vzdálenějších částí regionu, abychom měli dostatek peněz na to, aby vůbec ta potravinová banka mohla fungovat, ideálně na 100 procent, to znamená, že všechno, co nám nabídnou, můžeme přijmout."

Vláda schválila z rezerv ministerstva zemědělství ještě na tento rok osm miliónů korun. Potravinových bank je v Česku aktuálně 15 a fungují ve všech krajích. Loni distribuovali potřebným 2336 tun potravin, meziročně skoro o 1000 tun více. Potraviny v hodnotě 128 milionů korun tak dostalo na 96.000 lidí. Letos začal platit zákon, podle kterého musí obchody s výměrou nad 400 metrů čtverečních nabídnout potravinovým bankám nezávadné jídlo, které hodlají vyřadit z prodeje.