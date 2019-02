Balíky nově: místo za váhu zaplatíte podle velikosti

Místo hmotnosti tak bude rozhodující rozměr balíku. Může se tak stát, že zatímco za lehoučký polštář, který dáte do metrové krabice, zaplatíte víc, než za mini balík plný železa, který bude vážit podstatně víc.

Jak vyplývá z ceníků zveřejněných na webu, u služby balík na poštu zaplatíte nejméně za balík do 35 centimetrů a to 109 korun. To je zhruba stejně, jako když jste dnes posílali malý lehký balík do dvou kilogramů. Poslání nejtěžšího balíku do 50 kilogramů stálo doposud 239 korun, nově bude pošta za největší balík od 100 do 240 centimetrů účtovat o stovku víc - 339 korun. Nedá se tak říct, jestli lidé po zavedení novinky ušetří či nikoliv.

Adresu si můžete předvyplnit v aplikaci nebo na webu

Balíky jsou rozděleny podobně jako oblečení od S po XL. Tato změna se však týká jen balíků zasílaných v Česku. Do zahraničí prozatím zůstává cena podle váhových kategorií.

Jak řekl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení pošty, smyslem změn je zefektivnit procesy při třídění balíků či přepravě. "Pokud budou mít balíky standardizovaný obal, lépe se s nimi manipuluje. Naopak balíky, které nedrží tvar nebo jsou například v černém obalu, se musí třídit ručně."

Cílem je podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka zlepšit a zrychlit doručování balíků.

"Například, když někdo pošle roli bublinkové fólie, tak je sice lehká, ale zabere zhruba polovinu auta, a další zásilky už se tam nevejdou."

Změna zjednoduší podání pro ty, kteří si budou moci změřit balík sami a hned vědět, kolik zaplatí. Navíc pošta zavádí takzvaný e-štítek, což znamená, že si klient v aplikaci nebo na webu předvyplní adresní údaje. Ušetří tak čas u přepážky a ještě deset korun.

Ostatní dopravci se při doručování řídí podle váhy, případně oba způsoby kombinují. Česká pošta musí jako držitel poštovní licence provozovat na základě nařízení vlády minimálně 3200 poboček. Část z nich je ale ztrátová. Státní podnik s ročními tržbami zhruba 20 miliard Kč zaměstnává asi 30.000 lidí.