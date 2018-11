Babiš: Vláda chce, aby nový blok Dukovan postavila firma ČEZ

Akcie ČEZ na pražské burze na premiérovo vyjádření reagovaly výrazným poklesem, který ale před závěrem obchodování téměř smazaly. Podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše přípravy na stavbu nového jaderného bloku pokračují. Myslí si, že by bylo lépe, kdyby česká energetika zůstala stoprocentně státní. "Myslím, že by ČEZ měl zvážit, zda by z nějaké části společnosti minoritní akcionáře nevytěsnil," řekl.

Podle premiéra Andreje Babiše není pravda, že vláda uvažuje pouze o prodloužení životnosti nynějších bloků Dukovan. "Chceme analyzovat všechny možnosti. Ale my jsme jasně řekli, že vláda chce, aby ČEZ postavil nový blok v Dukovanech," uvedl premiér. "My jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní a že je návratná," řekl Babiš na semináři o dukovanské elektrárně ve Valči na Třebíčsku. Za důležité označil i technologie, aby šlo postavit blok včas a podle rozpočtu. Uvedl to s poukazem na protahující se stavby bloků ve Finsku a na Slovensku.

Menšinoví akcionáři nesouhlasí

Podle ekonoma a poradce investiční skupiny J&T Michala Šnobra, který sdružuje část menšinových akcionářů firmy ČEZ, je forma stavby nového bloku v Dukovanech navrhovaná Babišem mimo zákony platné v ČR a mimo schválený model garance pro stavbu jaderných elektráren v EU. Problém tkví především v tom, že představenstvo ČEZ by v takovém případě neslo trestněprávní a majetkovou odpovědnost.

O ekonomické efektivitě a návratnosti stavby nových atomových reaktorů v Dukovanech pochybuje například Edvard Sequens z ekologické organizace Calla. Starostové v širokém okolí elektrárny i Kraj Vysočina dostavbu Dukovan naopak podporují.

"Minoritní akcionáři už zcela jasně projevili svoji nevůli stavět jaderné elektrárny," řekl ČTK mluvčí firmy ČEZ Ladislav Kříž. Premiér připustil to, že minoritní akcionáři ČEZ mají jiný zájem. Je to hlavně na firmě ČEZ, aby si obhájila byznysplán, dodal.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent akcií. Jaderná elektrárna Dukovany pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Její první blok je v provozu od roku 1985.