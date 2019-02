Z Božího Daru na Klínovec i do Německa

Letošní zima nabízí lyžařům ideální podmínky. Na sjezdovkách je teď metr a půl až dva metry sněhu. Po svazích navzdory tomu, že je všední den, prohánějí desítky lyžařů.

„Díky tomu propojení se sousedním Neklidem jsme z původních 18 km vytvořili přes 31 km sjezdovek. Pak funguje i spojení s německou stranou na Oberwiesenthal, když si zákazníci zakoupí skipas od jednoho a půl dne výše. Pak můžou využívat oba areály. Mezi oběma vrcholy jezdí každou hodinu skibus. Ten je v rámci toho skipasu zdarma,“ líčí Hana Hoffmannová, mluvčí klínoveckého areálu.

Od roku 2015 láká Klínovec na Jáchymovskou sjezdovku, která se svou délkou 2950 metrů patří k nejdelším České republiky. Jáchymovská je po celé délce červená, až na jedno zúžení i příjemně široká. Sportovní charakter Klínovce podle Hany Hoffmannové vyvažují dvě modré sjezdovky Dámská a Turistická.

„Dámskou sjezdovku jsme rozšířili o 100%. Bylo to z toho důvodu, že je nejvíce využívaná začátečníky a rodinami s dětmi. Tím, že je hodně vytížená tak to chtělo prodloužit i pro tu bezpečnost. Prodlužování sjezdovek byl ale dlouhodobý plán. Před veškeré problémy s úřady se to povedlo po sedmi letech.“

„Od vrcholu vede nová propojovací sjezdovka, jmenuje se Rondo. Je to taková klidná modrá sjezdovka, má sklon jen 5% a je široká, dojedete po ní do půlky Neklidu. Z Neklidu zase vede propojka do spodní stanice Jáchymovské.“

Na své si na Klínovci přijdou i vyznavači adrenalinovějšího lyžování.

„Pro vyznavače freeridu tady máme dvě sjezdovky, které se neudržují a jsou tedy určené na volnou jízdu. Je to jáchymovská Freeride 1 a Freeride 2. Jedna měří 1700 metrů, druhá 800 metrů, šířka je 210-280 metrů. Je to poměrně unikátní a pro tu cílovou skupinu ideální. Jsme rádi, když nám lyžaři a snowboarďáci nejezdí pod lanovkou a mimo sjezdovky.“

Srovnání s Německem

Místní svahy si pochvaluje i jeden z lyžařů. A jak vyznívá srovnání se sousedním Německem?

„Klínovec je teďka hodně dobrej, je to pěkný, ale když to shrnu tak nějak jako úplně celkově tak bych řekl, že jsou v Německu za levnější ceny skipasů lepší služby. Jinak teď jezdíme tady ty sjezdovky, co známe. Takže teď jsme nevyužili tu německou stranu, tam jsme nebyli.“

Boží dar pro běžkaře

Návštěvníky krušnohorských středisek jsou převážně Češi a Němci. Zatímco sjezdařům nabízí do určité míry lepší zázemí německá strana hor, na běžky je to podle Eva Nduwimany ze společnosti První krušnohorská, která udržuje běžecké tratě v západní části hor, o něco lepší u nás.

„Mapy dodáváme do infocenter a jsou velmi populární i na německé straně, tam jim chybí taková ucelená mapka této části Krušných hor a tím, že jsou ty trasy propojené, tak těch německých turistů tady hodně běžkuje i na naší straně. U nás je, řekla bych, ta nabídka tras daleko pestřejší.“

„Tras kolem Božího Daru tady máme zhruba 50 kilometrů. Nicméně jsou napojeny na západní část, kde je Pernink, na severozápad – Mílov. Také do Německa, například na Oberwiesenthal. Takže ta nabídka je opravdu velmi pestrá.“

„Co se týče okolí Božího Daru, velmi pěkná je magistrála až směrem na Červenou jámu a okruh Karlova běhu, to je zhruba 20 kilometrový okruh z Božího Daru, který vede směrem k Plešivci. Jednak je to pěkný terén, nejezdí tam tolik lidí jako na Ježíškově cestě, kde se pohybuje i hodně pěších. Takže pokud se chce člověk vyhnout rodinám s malými dětmi, a chce si pořádně zaběžkovat, tak určitě tady magistrála, nebo čtyřkilometrový bruslící okruh okolo Špičáku.“

Místní tratě slouží samozřejmě i sportovnímu klání. V okolí Božího Daru už tradičně pořádají Karlův běh.

„Je to jeden z nejstarších distančních závodů v ČR, 20 km a 40 km, bruslení i klasicky, je tam i závod pro děti. Pak večerní závod Světlušky. Ten se jezdí večer s čelovkami a má speciální atmosféru", dodává Eva Nduwima.