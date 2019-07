Ve Žlutých lázních můžete létat nad Vltavou

Krásná vyhlídka na Prahu je i z paddleboardu, prozradil Jaroslav Buriánek ze Žlutých lázní.

"Teď jsme v prostoru půjčovny vodních sportů, kde v areálu Žlutých lázní půjčujeme věci na tradiční i méně tradiční sporty, které se dají dělat na vodě. Nabízíme jak ty běžné věci, jako jsou šlapadla nebo motorové lodičky, tak i sporty, které jsou mimo tu naší českou kotlinu. To znamená paddleboard, půjčujeme i párty board, což je ideální věc pro rozlučky se svobodou, pro oslavu narozenin a další věci, kdy si bez kapitána skupinka lidí do dvanácti osob může půjčit párty vor a na Vltavě oslavit svoje narozeniny."

Tady právě trénují plavbu na paddleboardu. Jak dlouho trvá, než se to člověk naučí?

"Je to hodně o stabilitě. Musí to být člověk, který je tím sportem trošku políbený, aby hned při nástupu na prkno nespadl do vody. Myslím si, že za dvacet minut se ten člověk už sveze a může se podívat jak na tu stranu do Modřan, kde je taková klidnější část, i na druhou stranu do centra. My v rámci paddleboardu budeme nabízet i novinku. Je to výlet s průvodcem, kde si může tuto službu rezervovat, a dostane povídání o historii Prahy a přitom si u toho může i zasportovat."

Jak dodává instruktor paddleboardu, je to výborný sport, do kterého zapojíte celé tělo. Podle jeho názoru to není tak složité.

"Není to vůbec složité. I ten, kdo teprve začíná, se už po pár záběrech umí postavit nahoru a zapádlovat. Samozřejmě je to příjemné, když je krásné počasí, máte krásný výhled na Vyšehrad a na Pražský hrad."

Nad Vltavou se můžete vznášet na efoilu

Jak dodal Jaroslav Buriánek, ve Žlutých lázních mají i horkou novinku, která je na Ibize a tady.

"Je to věc, která skutečně je na Ibize, ale pochází z Ameriky. Jmenuje se efoil. Zjednodušeně je to prkno létající nad vodou. Nepřichází přímo do kontaktu s vodou. Člověk se při určité rychlosti vznese nad vodu, a létá až půl metru nad vodní hladinou. Ta Ibiza byla zmíněná proto, že je to vlastně jediná půjčovna, která je k nám nejblíž. A pak to je ta druhá strana oceánu, Amerika a nově Žluté lázně."

Jakou rychlostí to jezdí?

"Ta rychlost skutečně není malá, je to až 35 km/h. My dáváme kompletní instruktáž, takže se člověk, který si to přijde půjčit, nemusí bát toho, že bychom ho pustili na vodu a nechali ho jezdit po Vltavě. Opět tady máme instruktora, který ho naučí, aby se do 15 minut dovedl na to prkno postavit a dovedl si tu jízdu užít."

Návštěvníci Žlutých lázní spokojeně polehávali na plážích, našli se však tací, kteří cvičili v nově otevřené posilovně pod širým nebem. Chodí si tam zacvičit i sportovní instruktor Juraj Mundier.

"Máme tu ping-pong, celkem 6 stolů. Máme tu beach volejbalové kurty. Lidé mohou půjčit koloběžky anebo longboardy. Dále se areálu nacházejí různé hry, známé i méně známé, například cornhole, což je jihoamerická hra, která spočívá v tom, že se hází kukuřičné pytlíky na desku. Je to velmi chytlavá hra, takže jí lidé u nás často hrají. Dále to jsou hry jako mölkky, kanjam. U nás na sportcentru vše rádi ukážeme a mohou si užít hodiny a hodiny zábavy při hrách."

Žluté lázně dostaly své jméno podle barvy plotu

Areál má i zajímavou historii. Petr Hozák, provozní ředitel ve firmě Taiko, která Žluté lázně provozuje, také prozradí, proč se Žlutým lázním říká Žluté.

"Historie Žlutých lázní sahá do roku 1910, kdy byly vybudovány. Byly tu Žluté lázně a byly tu také Modré lázně. Byly to jedny z takových prvních říčních lázní, kam si Pražané chodili odpočinout a relaxovat. V průběhu času se Žluté lázně staly velmi oblíbeným místem pro Pražany i vzhledem k tomu, že se zde hodně lidí naučilo plavat. Často sem jezdili místo nějakých víkendových chat. V průběhu minulého režimu ta sláva upadala. Velkým milníkem byl rok 2002, kdy byly velké povodně, které Žluté lázně spláchly úplně kompletně. Vlastně chybělo jen pár centimetrů, aby se Vltava rozlila až na ulici, na Podolské nábřeží. To byla velká rána, ze které jsme se snažili ten areál dostat a vybudovat z něj to místo, ve kterém se teď nacházíme."

Proč se Žlutým lázním říká Žluté?

"Od začátku Žluté lázně lemoval dlouhý dřevěný plot, který byl natřený na žluto. Takže z toho vznikl název Žluté lázně. Máme od letoška novinku, venkovní posilovnu, které říkáme Yellow Gym, takže ta žlutá se tady bude určitě objevovat a nikdy to nebude jinak. Co si pamatuji, největší akce, která se zde odehrála, bylo ukončení Avon pochodu proti rakovině a bylo to před zhruba čtyřmi nebo pěti lety, a to sem přišlo 20.000 lidí a ten areál to bez problémů zvládl."

Zažili jste tu nějakou humornou historku s návštěvníky?

"Celou řadu, vzhledem k tomu, že jsem tady už 15 let. Ty veselejší jsou určitě ty, kdy se tady dva lidé seznámili a potom tady měli i svatbu. Velmi mě baví a těší, že sem chodí několik desítek lidí už desítky let. Máme zde několik kabinek, které pronajímáme našim stálým návštěvníkům, kteří zde tráví téměř veškerý čas. I v tom horším počasí, když třeba prší, tak se sem přijdou projít a přijdou nakrmit kachny. A v těch hezkých dnech se tady opalují od rána až do západu sluníčka. Těch příhod je opravdu celá řada."

Vltava má titul Premiantka mezi tekoucí vodou

Žluté lázně mají například největší filmové plátno v Praze. Má rozměry 11 x 6 metrů. Konají se tu i koncerty. A co Vltava? Podle CNN patří mezi 10 nejlepších městských pláží Evropy.

"Vltava je skutečně čistá voda. V podvědomí Pražanů je: já nikdy v životě do Vltavy nepůjdu. Ale tohle podvědomí bychom rádi v lidech změnili, protože po rozborech vody, které jsme si před začátkem sezóny nechali dělat, je Vltava skutečně čistou řekou. A dokonce má titul Premiantka mezi tekoucí vodou. Ve stojící vodě se v parném létě tvoří sinice. V tekoucí vodě v žádném případě sinice nehrozí. V létě se ve Vltavě pohybuje teplota vody kolem dvaceti stupňů," dodává Jaroslav Buriánek ze Žlutých lázní.