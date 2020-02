V Bechyni připomenou, kudy vedla svatojakubská poutní cesta

Bechyně spadá pod Jihočeskou žílu svatojakubské poutní stezky, která v tomto úseku měří 277 kilometrů a vede z Vlašimi do německého Pasova. Její dráhu z části kopíruje i nová poutní stezka, kterou připravují lidé z Turistické oblasti Toulava.

"Tato poutní stezka by propojovala tři poutní cíle. Byl by to Tábor, Bechyně a Milevsko. Chtěli jsme do toho zakomponovat i kus poutní stezky sv. Jakuba, která právě přes Bechyni prochází, konkrétně jedna její žíla, Jihočeská. Má 277 kilometrů, je značená žlutou mušlí. Najdete je na ukazatelích Klubu českých turistů. Mušle je znak poutníků."

Jak uvedl ředitel bechyňského kulturního střediska Štěpán Ondřich, poutní stezka spojující tři jihočeská města měří 55 kilometrů. Autoři vydali i credencial, tedy průkaz poutníka.

"Je to taková malá knížečka, dá se říci skládanka, do které poutník dostává razítka v kostelích při cestě nebo v ubytovnách, kde přespává. Pro většinu poutníků je to základní upomínkový předmět z té pouti. Zároveň je to takový 'občanský průkaz', na jehož základě vás pustí do ubytovny nebo do míst, kudy ta pouť vede. V Bechyni poutník může zaklepat na dveře fary. Vše je domluveno s farností Bechyně, že zde bude poutníkům, kteří půjdou Svatojakubskou pouť, poskytnut azyl a přenocování."

Zájem o poutní pěší turistiku roste. Jihočeská centrála cestovního ruchu například loni spustila nový přeshraniční projekt Zlatá stezka, který navazuje na systém středověkých solných stezek.

Bechyně byla vyhledávaným poutním místem

Ale zpět ke Svatojakubské cestě. Podle Štěpána Ondřicha je výhodné, že se dá absolvovat i na etapy.

"Pouť je vlastně cesta k rozjímání, zklidnění, k sebepoznání. Poutníkem se stáváte, pokud si vyzvednete credencial, dostanete razítko a putujete pěšky minimálně 15 kilometrů. Pokud jdete delší cestu, každý den si vyžádáte jedno razítko. Ideálně se můžete vydat na celý poutní okruh nebo si pouť rozfázovat. Nemusíte ujít množství kilometrů, ale můžete si to rozdělit třeba na celý život. Znám poutníky ke sv. Jakubovi, kteří chodí 50 kilometrů za rok a snad se tam jednou dostanou."

Svatojakubská cesta je síť historických tras, které vedou ke hrobu svatého Jakuba v katedrále ve španělském Santiagu de Compostela. Do města ročně míří statisíce poutníků. Poutním místem byla dřív i Bechyně, připomněl ředitel bechyňského kulturního střediska Štěpán Ondřich.

"Bechyně byla do roku 1948 jednou z nejvíce vyhledávaných poutních míst na území Čech. Putovalo sem kolem patnácti tisíc poutníků za rok, a to konkrétně do klášterního kostela k sošce Panny Marie Bechyňské, které je připisováno mnoho zázračných uzdravení. My jsme se už dříve snažili o navrácení této poutní tradice, ale pouze jedno víkendovou akcí Bechyňské doteky, která se snažila přiblížit zaniklou poutní tradici ve městě."

První část poutní 55 kilometrové stezky se bude otevírat 18. dubna v Plané nad Lužnicí. Organizátoři věří, že bude zařazena na seznam nejlepších stezek v Evropě.