Tatra opět vyrazí na expedici do světa. Bude mít střešní stany i spalovací WC

Organizátoři nechtějí původní expedici kopírovat, ale vzdát jí hold. Jak uvedl v rozhlase jeden z nich, Petr Holeček, byl u toho, když Tatra vyrážela na expedici před třiceti roky.

"Mě bylo tehdy deset, takže jsem se jel podívat se spolužákem na odjezd Tatry kolem světa. K tomu autu jsme se protlačili a sáhli si na něj. Vylepovali jsme si všechny výstřižky, kde se o něm psalo, sledovali každou novinku i ten příjezd a to v nás cosi zažehlo."

"Ta cesta mě inspirovala k tomu, abych potom využil příležitosti a začal cestovat kolem Afriky a na různé bláznivé cesty na motorkách," dodává další z organizátorů Marek Havlíček.

Setkali se v Angole

Oba se potkali před deseti lety v Africe v Angole, kde Petr Holeček tehdy pracoval.

"Byl jsem tam na misi, která trvala celkem dvanáct let. A Marek tam projížděl při jedné ze svých cest. Já jsem tam už tehdy působil s tatrovkami, i když původně jsem tam vyjel jako pracovník české rozvojové pomoci zakládat a učit na střední zemědělské škole a najednou tam přijel Marek."

Petr Holeček bude jedním ze střídajících řidičů. Tatra bude mít různé vychytávky. Poveze nádrže na více než 800 litrů nafty a řadu speciálního vybavení: satelitní telefon, tisíci litrovou nádrž na vodu a spalovací záchod, odkud budou vymetat jenom popel.

V Tatře může jet až 14 lidí - umožníme jim prožít opravdovou expedici

Stálí členové výpravy budou čtyři, v některých úsecích ale pojede ve vozidle až 14 lidí. Jedná se totiž o otevřenou expedici, dodal Marek Havlíček:

"Vytipovali jsme krátké etapy, kde mají lidé možnost nás navštívit nebo za námi přijet do předem vybraného hlavního města, kam víme, že létají bezpečná letadla. My si lidi převezmeme, přijmeme za ně odpovědnost a všechny proškolíme, třeba kde jsou lopaty na kopání, když zapadneme. A vydáme se s nimi na etapu čtrnácti nebo třítýdenní, aby pro ně byla únosná a projedeme s nimi něco, co by neprojeli obyčejným autem. Budou moci zažít tu opravdovou poctivou expedici se vším všudy. Budeme preferovat spaní pod stanem v čisté přírodě. Když to neumožní okolnosti, tak na střeše budou čtyři střešní stany, kde se vyspí osm lidí. Uvnitř auta bude pokojíček pro čtyři lidi, který by měl být pro posádku, která bude mít největší starosti, tak by si měli dopřát největší odpočinek. A pak tam budou dvě veliké postele pro asi osm lidí na nouzové přespání. A jednou za tři nebo čtyři dny budeme v nějakém hotýlku, kde se lidi protáhnou a užijí si svoje soukromí."

Organizátoři už mají rozplánovanou první část z Evropy přes Turecko, Gruzii, Írán, Rusko či Mongolsko a také část Jižní Ameriky, čili do poloviny roku 2021. Během cesty budou točit dokumenty. A co říká rodina Petra Holečka, že se vydá na tak dlouhou cestu?

"Počítáme s tím, že rodiny se na palubě taky objeví. Moje žena prošla už dřív zátěžovými zkouškami, protože celou Angolu absolvovala se mnou. To auto nejede kontinuálně, protože jsou tam mezikontinentální přepravy, takže vznikají nějaké pauzy."

Celkové náklady expedice od koupě vozu přes stavbu obytné části po přepravu se odhadují až na 25 milionů korun. Jen náklady na pneumatiky na tři roky se pohybují kolem dvou miliónů.

Tatrovka z roku 1987 je v muzeu

Z první expedice v roce 1987 měly vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí o ni opadl. Z filmů i seriálu sešlo, vzniklo jen několik knížek a televizních reportáží.

Tatra z první expedice je dnes v Kopřivnickém technickém muzeu. I ona měla podle kurátora Radima Zátopka řadu vymožeností:

"Po třech schůdcích se vystoupá nad kabinu řidiče. Jsou tu ovládací a komunikační prvky, poklopy směrem nahoru. Veškerá sedadla jsou i lůžka. Když se schůdky vyklopí, tak je z toho stůl a tam byla televize."

Účastníku expedice Tatra kolem světa z konce 80. let, dvaaosmdesátiletému Stanislavu Synkovi vyjde v příštích dnech kniha zachycující druhou část této výpravy. Nové expedici popřál, aby ji nepotkaly některé věci jako tu první. Jeho expedice podle něj prožila tři klíčové události: devítidenní zatčení v Guatemale kvůli podezření ze špionáže, smrt jednoho z členů Františka Jeniše při sjíždění řeky v Pákistánu a masové demonstrace v Číně. Synek zkušeností z cesty později využil k založení vlastní cestovní kanceláře, turisty vozil hlavně do Ameriky.