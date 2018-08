Švestkové knedlíky miloval už František Ferdinand d'Este

Ovocné knedlíky jsou zkrátka stálicí české kuchyně a své o tom kdysi věděl už následník rakousko-uherského trůnu Franz Ferdinand d'Este. A na jeho oblíbeném Konopišti se na jeho počest knedlíky dodnes připravují.

"Získali jsme kdysi informaci, že František Ferdinand kdysi údajně napsal dopis knížeti Schwarzenbergovi, kde píše, že se těší na zámek Konopiště, až mu místní kuchařka, paní Josefa Schneibergová uvaří jeho milované jídlo - švestkové knedlíky sypané tvarohem a maštěné máslíčkem."

popisuje Helena Nohejlová z konopišťského zámku důvody, proč se právě tady rozhodli věnovat jeden ze srpnových víkendů švestkovým knedlíkům. Oblíbená pochoutka Františka Ferdinanda zaměstná na zámku spoustu lidí, říká Petr Šuráni ze Zámecké restaurace na Konopišti:

"Musíme sehnat švestky, ty se musí umýt, vypeckovat a pak naše tři stálé kuchařky spolu s brigádníky dělají tři dny v kuse dva tisíce knedlíků."

Na práci na knedlících se podílí i kuchařka Eva Navrátilová:

"Míchám hrubou s polohrubou, přidávám domácí vajíčka, moučkový cukr, mléko, droždí, a pak si tam přidávám ještě babiččiny ingredience...Děláme jich 1200, ale často taky dva tisíce."

Na počest Františka Ferdinanda se na Konopišti knedlíky vaří dodnes a mezi návštěvníky jsou velmi oblíbené. Stejnou vášeň ale nesdílela manželka následníka trůnu Žofie Chotková:

"Objevili jsme deník Žofie Chotkové, který si psala ve svých 17 letech. Psala si jej francouzsky, francouzštinu ráda používala. V tom deníku sama sobě položila otázku: co bytostně nesnáším? A odpověděla na ni: švestkové knedlíky."

Knedlíky to nekončí

Ovocné knedlíky a nemusejí to být zrovna ty švestkové, vaří také v rozhlasové kuchyni. Kuchař Mirek Císař popisuje, že práce zvláště s těmi kynutými nekončí jen vytažením z hrnce a prostor při další přípravě dostává i kreativita:

"Knedlíky, když se vyndají, protože je to kynuté těsto, je lepší vždycky do nich párkrát píchnout, aby vyšla ven z nich pára, no a jsou hotové. Potom už se můžou podávat různě s cukrem, tvarohem, s šlehačkou, anebo skořicový cukr a podobně. Určitě s mákem, mák s cukrem a máslem, anebo se na to může ze zakysané smetany udělat s ovocem zakysaná smetana a je to taky výborné. Anebo i z měkký tvaroh taky s ovocem nebo jenom sladký měkký tvaroh a podobně."

Také se občas zalévají žahourem...

"Žahour bývá borůvkový, ale mohou být i jiné, třeba jahodový, ale princip přípravy je podobný. Žahour je vlastně jen to ovoce, takže v tomhle případě třeba borůvky, borůvky se smetanou a cukrem, může se podávat i teplý i studený. Borůvky můžeme podávat i studené rozmačkat s cukrem a smetanou, nebo se to prostě krátce povaří a dá se zase cukr i smetana.

Knedlíky najdete v létě na jídelníčku mnoha restaurací, v různých krajích můžete ochutnat místní speciality - v Krkonoších třeba velké blbouny nebo na Šumavě knedlíky plněné pralinkami a polité borůvkami.