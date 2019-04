Řád zlatého rouna na vás čeká v Jílovém

Málokteré město v Evropě se může pochlubit tím, čím se chlubí Jílové, že jsou tam vystaveny insignie Řádu zlatého rouna, v podstatě nejvyššího habsburského domácího vyznamenání.

"Tento konkrétní exemplář patřil Zdenko knížeti Lobkowitzovi. Byl mu udělen císařem Karlem I. Lobkowitz byl jeho generální pobočník. V roce 1918 pak doprovázel císaře do vyhnanství na Madeiru. Hlavní insignie řádu, zlatá beránčí kůže, je na zlatém řetězu, ale ta se vrací do řádové kapituly, protože v jednom okamžiku smí být pouze padesát rytířů zlatého rouna. Udělují se opakovaně. Ale každý z těch nositelů má právo na tu náhrdelní dekoraci, která je asi nejznámější," uvedl archeolog a sběratel Michal Lutonský, který zamířil k vitríně s Řádem zlatého rouna.

"Teď stojíme před vitrínou se zlatým rounem. Je tam beránčí kůže s kopýtky, křesací kámen v plameny, nad tím je ocílka. Je to největší hřeb výstavy. Ale chtěl bych upozornit i na tento velkokříž Marie Terezie, vyšívanou hvězdu z konce 18. století. Je tu i jméno polního maršála, který to dostal. Jsou tu i miniatury zlatého rouna, Řád sv. Štěpána. To je druhý velký císařský řád. Byl udělován příslušníkům aristokracie, katolické víry za mimořádné zásluhy o stát a o dynastii habsburskou. Dostal ho například maršál Radecký, a další velcí vojevůdci."

Nositelem Řádu zlatého rouna je i bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Nižší řády dostávali například všichni frontoví vojáci, ale také státní zaměstnanci, kteří se zúčastnili 50. a 60. výročí panování Františka Josefa.

První velký řád založila Marie Terezie po bitvě u Kolína

Kdy se vlastně první řády v monarchii objevily?

"Skutečné řády začínají za Marie Terezie. První velký císařský řád je vojenský řád Marie Terezie založený po vítězné bitvě u Kolína v roce 1757. Před tím různá pamětní vyznamenání také byla, ale ne v této podobě. Vysoké řády sebou nesly i to, že byli lidé povyšování do šlechtického stavu."

Jak dodal Michal Lutonský, nositeli řádů byla řada známých českých osobností. Například Leopoldův řád nejvyšší třídy dostal Josef Jungmann za svůj slovník, Antonín Dvořák za vědy a umění, i básník Jaroslav Vrchlický. Rytířem Řádu Františka Josefa byl Alfons Mucha nebo sochař Václav Myslbek.

"Ty největší skvosty pochází ze sbírky Národního muzeu, konkrétně ze sbírky Václava Měřičky, která je světově proslulá. A věci běžnějšího charakteru, ty jsou ze soukromých sbírek. To, co je ze soukromých sbírek, je moje," dodal Michal Lutonský z muzea v Jílovém. Řády se dají dodnes koupit.

"Jsou oficiální aukce, pořádají je třeba vídeňské aukční domy Dorotheum. Dají se koupit i u nás na různých aukcích, ale roli hrají finance."

Výstava Za císaře pána, na které najdete i uniformy, obrazy, či busty panovníků, trvá do 28. dubna.