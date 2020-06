Projekt Křišťálové údolí otevře turistům sklářské podniky i muzea

Jak řekl manažer projektu Křišťálové údolí David Pastva, společná vstupenka do Křišťálového údolí má návštěvníkům představit sklářskou výrobu a zároveň přispět k oživení cestovního ruchu po koronavirové pandemii.

"Křišťálové údolí představuje celosvětově unikátní region, co se týče šperkařství a sklářských výrob. Snažíme se ukázat místo původu českého skla. V letošním roce zatím pouze české veřejnosti. Do budoucna určitě uvažujeme o tom, jak Křišťálové údolí představit zahraničním návštěvníkům."

Co návštěvníci v rámci projektu Křišťálové údolí uvidí?

"V Křišťálovém údolí je velké množství provozů, muzeí i třeba škol, které mají nabídku pro návštěvníky. Zvou si je do svých provozů. Je to unikátní zážitek, když jsou návštěvníci přímo při zrodu něčeho krásného. Jsou to otevřené sklářské hutě, šperkařská studia, skvělá muzea. Je možné navštívit všechny typy výrob. Je to asi 40 provozů v Libereckém kraji. Jsou tady provozy, které ročně navštíví desítky tisíc lidí. Je to dané tím, že jsou návštěvníkům již dlouho otevřené. Mají pro ně připravené průvodcovské okruhy i třeba restauraci přímo v provozu a další doprovodné služby. Potom jsou tady i malá studia, i o ně je zájem."

Pro návštěvníky je silným zážitkem vidět rozžhavené tekoucí sklo a to, jak z něj vzniká pod rukama sklářů třeba nádherná váza nebo skleněný šperk. Díky společné vstupence budou moci lidé vidět během týdne řadu provozů za zlomek běžné ceny. Například pro rodinu až se čtyřmi dětmi bude stát jen 480 korun a prodávat se začnou od 8. června. Jak dodal David Pastva, vstupenky bude možné využít do 15. září. Vyplatí se to podnikům, nebo je projekt nějak dotován?

"My nedotujeme, ale je pravda, že je to výhodná cena pro rodiny s dětmi. A je pravda, že každý z těch zapojených subjektů dostane jenom velmi malou část z toho, co by běžně požadoval za své pultové vstupné. Je to velká sleva a s tím do toho všichni jdou. Očekávají, že je lidé navštíví a pak si na tom místě nakoupí nějaký suvernýr, šperk, skleničku, cokoliv, co podpoří skláře a šperkaře."

První akce, kterou loni v rámci projektu uspořádali, přilákala do sklářských provozů na 20.000 lidí. Do nového projektu se podle Pastvy zapojily nejen známé sklárny v Harrachově nebo výrobce vánočních ozdob Rautis v Poniklé, ale také třeba huť Petra Novotného v Novém Boru, sklářský ateliér Jiřího Pačinka v Lindavě nebo výrobce skleněných šperků Misamo v Železném Brodu.