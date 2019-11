Originál Věstonické Venuše se po pěti letech ukáže lidem, ochrání ji speciální vitrína

Za ozbrojeného doprovodu policie dorazil v úterý originál pravěké sošky Věstonické Venuše do Vlastivědného muzea v Olomouci. Na výstavu ji tam propůjčilo ji Moravské zemské muzeum v Brně. Třicet tisíc let starý nález je vystaven po pěti letech. A To za přísných bezpečnostních opatření.