Opět láká rozkvetlý skleník Fata Morgana. Připravuje se výstava bonsají

"Výstava orchidejí musela být předčasně ukončena. Ale návštěvníci nemusí být smutní. Během uzavírky jsme se rozhodli téma příští rok s určitou obměnou zopakovat. Zahrada se uzavřela v době přicházejícího jara. Tedy v období, kdy si ji chtějí všichni prohlédnout. Jsme rádi, že se venkovní expozice podařilo poměrně rychle znovu otevřít a teď i skleník. Letos už nebudou výstavy orchidejí ani motýlů, nicméně ten skleník je krásně nakvetlý. Pokud někdo lituje, že se za exotickými rostlinami nemůže dostat do zahraničí, tak může přijít k nám a užít si exotiku přímo v Praze."

Co je teď v Botanické zahradě největším lákadlem?

"Jedním z největších lákadel jsou kosatce, kvete nám sbírka kosatců. Pozvala bych i do japonské zahrady. Letos na jaře nemohla proběhnout výstava bonsají, která je oblíbená, nicméně bonsaje tam jsou z naší sbírky. Japonská zahrada je velmi meditativní a příjemná. O výstavu bonsají návštěvníci nepřijdou, my jsme ji naplánovali na podzim, což bude letošní novinka. Otevřená je i vinotéka sv. Kláry. Probouzející se vinice má své kouzlo. Je tam krásné posezení a je to příjemný zážitek hlavně s naším skvělým vínem."

Od kdy patří vinice k Botanické zahradě?

"Vinice patřila Botanické zahradě od jejího založení na přelomu 60. a 70. let, ale zahrada na ní nehospodařila. Po roce 1989 se chvíli uvažovalo, jestli nám bude patřit nebo ne. Potom se tehdejší vedení zahrady rozhodlo na ní začít hospodařit. Vybudovali jsme i vlastní sklep. Dnes je to možná takový evropský unikát, že má botanická zahrada svůj vlastní vinohrad a zpracovává si vlastní úrodu vína, kterou i sama prodává ve své vlastní vinotéce. Všechno je propojené. To, co se u nás urodí, se u nás zpracuje a můžete si to u nás vychutnat."

Památkově chráněná Vinice sv. Kláry byla v Troji pravděpodobně už za doby vlády Václava II. Společně s dalšími sedmi vinicemi patří k připomínkám zašlé slávy pražského vinařství.

Ochutnat můžete i jídla založená na rostlinách

Vinice není jediná, která nabízí zajímavé gastronomické zážitky. Najdete tu i bistro Botanická na talíři, dodává Klára Hrdá:

"Velice příjemné posezení s vyhlídkou do Ornamentální zahrady. To, co se v bistru nabízí, jsou jídla založená na rostlinách. Jsou to různé saláty, rostlinné pomazánky, různé ovocné limonády. Do botanické zahrady to krásně zapadá."

I přes nucené uzavření zahrady se tu ruch nezastavil. Jedním z projektů je nový přístup ke skleníku Fata Morgana.

"Ve finále tam vznikne nová budova s restaurací, takže návštěvníci, kteří přicházejí ke skleníku Fata Morgana, se tam budou moci občerstvit a bude tam i letní terasa. Vzniká i terasovitý přístup ke skleníku. Nově budou lidé přicházet soustavou teras, které budou obklopeny rostlinami a vodními prvky. Bude se přicházet mnohem příjemněji, než doposud. Pro lidi, kteří to potřebují, je tam i výtah. Takže už od příštího roku, pokud se všechno podaří, by návštěvníci ke skleníku Fata Morgana měli přicházet tímto novým vstupem."