Obyvatelé Třeskoprsk se přestěhovali. Čtyřlístek je od Vánoc na zámku v Doksech

Jaroslav Němeček se svojí manželkou Lucií, kteří Čtyřlístek vytvořili, mají ze stěhování expozice na zámek velkou radost. Lucii Němečkové se tím splnil sen, který měla 30 let. Právě ona vymyslela postavičku pejska Fifinky a kocoura Myšpulína. Další dvě - zajíce Pinďu a prasátko Bobíka přidal autor Jaroslav Němeček. Inspiraci našli v Itálii.

"V té době už manžel kreslil pro Mateřídoušku a pro Ohníček. Chodili jsme po obchodech a říkali jsme, to je neskutečné. Tady je takových nádherných časopisů všude. Proč by to nemohly mít také české děti? Tak jsme tam čerpali inspiraci. Vrátili jsme se a sedli jsme a začali jsme vymýšlet Čtyřlístek."

Když vyšlo první číslo, bylo Jaroslavu Němečkovi 24 let a právě první čísla komiksu jsou dnes sběratelskou vzácností. Muzeum už dřív navštěvovalo ročně asi 30 tisíc lidí, ale půdní prostory bývalé knihovny velkou šanci na rozvoj nedávaly.

Čtyřlístek se dostal na známku, na mince i do filmu

Komiksové postavičky Čtyřlístku jsou českým fenoménem. Dostaly se na známky i na jednodolarovou minci s britskou královnou.

"Oslovila nás holandská společnost, s tím, že by chtěli dělat mince. Vychází asi čtyři roky a vždycky je to nějaká sada. Buď jsou tam všichni, nebo jednotlivé postavičky. Hrozně nás překvapilo, když jsme se dozvěděli, že to je platidlo na Cookových ostrovech. Jeden dolar. A ta anglická královna, to nás taky potěšilo, protože to je něco, když je tam anglická královna!"

Padesát let je dlouhá doba. Jak uvedl Jaroslav Němeček, byl přesvědčený, že se jeho postavičky za tu dobu nezměnily. Ale z omylu ho vyvedli filmaři.

"Já jsem byl přesvědčený, že zůstávají pořád stejné. Ale když jsme začali natáčet film, tak pro něj musely být přesně nakreslené předlohy. Na tom spolupracuje 20 nebo 30 lidí a musí jít podle stejného principu. Například Fifinka bude mít žlutou mašli a žádnou jinou. A tím pádem přišli na to, že ty figurky se opravdu měnily."

Zatím je na zámku v Doksech Čtyřlístek v jednom sále. Je tu i celá sbírka od prvního do posledního čísla, což je zatím 670 pokračování. Návštěvníci se také dozvědí, jak vzniká komiks.

Podle starostky je v plánu každý rok expozici rozšířit o jednu místnost, celkem by jich mělo být sedm. V jedné bude Myšpulínova laboratoř, Fifinčina kuchyň, strašidelný les, ale také čtyřlístkovské kino pro děti.