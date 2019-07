Na koupališti U Libuše se nachází unikát mezi skluzavkami

Koupaliště U Libuše je zasazené uprostřed přírody, půl hodiny cesty od moravské metropole. Přírodní bazén o rozloze 6400 metrů čtverečních zde vznikl v podstatě náhodou, na jeho místě se původně nacházel kamenolom. Historii koupaliště popsal starosta obce Luleč, Adam Majchrák.

„Koupaliště vzniklo zhruba před 80 lety a to tak, že zde byl kamenolom, kde normálně probíhala těžba, denní práce. Z ničeho nic narazili na nějaký pramen, který vytryskl, a během tří dnů celý lom zatopil. Voda stoupla velice rychle. Takže někde na dně určitě budou ještě pozůstatky nějaké techniky, kolejí a tak dále.“

Jakmile byla v lomu voda, svádělo to lidi ke koupání. Místní se pak ve 30. letech rozhodli upravit břehy zatopeného lomu a vytvořit z něj veřejné koupaliště. Název U Libuše pochází ze staré pověsti, podle které tu před staletími kněžna Libuše napájela koně své družiny v lesním prameni s čistou pitnou vodou. Právě okolní studánky jsou kvůli suchu v posledních letech důležitým zdrojem vody pro areál, vysvětluje Adam Majchrák.

„Co se týče vody, tak ta vlastně nastupuje zespodu, z pramene. Každoročně ji během podzimu upouštíme, abychom mohli upravit břehy, a voda nastupuje sama. Bohužel v posledních letech nás trápí velká sucha, a došlo i k tomu, že voda nedotekla a my jsme ji byli nuceni dopouštět. Letos jsme ji dopouštěli třeba tak, že jsme napojili všechny okolní studánky na čerpadla a napouštěli jsme různou přírodní vodu tady z okolí.“

Unikátní skluzavka je stará 70 let

Pro dobrodružné návštěvníky se na přírodní vodní ploše nachází dva skokanské můstky, a pro děti je zde k dispozici mělké brouzdaliště. Unikátem celého areálu je ale deset metrů vysoká kamenná skluzavka, která zde stojí bezmála 70 let.

„My jsme ji před časem opravovali, protože je tady opravdu už asi 70 let. A měli jsme na to akademického sochaře, tedy odborníka. Když jsme se ptali, co by znamenalo, kdyby se ta skluzavka odstranila a udělala se stejná, a zeptali jsme se na cenu, tak říkal, že se bavíme o milionech. A to bychom ještě museli sehnat člověka, který by to dokázal udělat.“

Skluzavka, kterou starosta Majchrák nazývá „rodinným stříbrem“, je totiž ručně vyrobená z jednoho kusu kamene. Je velmi oblíbená mezi dětmi, které na ní dokáží strávit hodiny v kuse. Dokonce se zde zavedly neoficiální závody, jejichž cílem je doklouzat po vodní hladině až na opačný břeh bazénu.

Závodění na skluzavce ale není jedinou aktivitou, kterou zde děti provozují. Během sezony se na koupališti koná řada doprovodných akcí, říká starosta obce Luleč, Adam Majchrák.

„Během léta se tu organizuje poměrně dost akcí. Většinou to jsou letní noci. Různé zábavy, které buď organizuje obec, nebo provozovatelé místních restaurací. A během dne tady probíhají dětské dny, například akce Lulečská lávka, to znamená, že přes koupaliště je natažená lávka a přechází se přes ni, vozí se trakařem, a tak dále. Odehrává se tu i volejbalový turnaj, který má 52 letou historii, nohejbalový turnaj, takže během léta je tu živo.“

Návštěvnost koupaliště závisí samozřejmě na počasí. Běžně se pohybuje kolem pár stovek lidí denně, ale když je hezky, několikanásobně stoupá, pokračuje starosta.

„Návštěvnost koupaliště samozřejmě závisí den ode dne. Ve chvíli, kdy je třeba víkend a opravdu parno, třicítky a azurová obloha, tak stoupá. V loňském roce jsme tady třeba pomocí denních vstupenek zjistili, že tu bylo přes 2500 lidí za den.“

Čistá voda a spousta místa pro odpočinek

Voda přírodního bazénu je chladnější, její teplota se pohybuje kolem 21 stupňů Celsia. Výhodou studené vody ale je, že se lépe udržuje čistá.

„Tady je hloubka až čtrnáct metrů v nejhlubším místě. Čím studenější ta voda je, tím je její kvalita samozřejmě lepší. Proto je kvalita vody poměrně dobrá ve srovnání třeba s mělčími rybníky. Jednak je to na skále, není tu bahno, jsou tu jenom kamínky. A i proto, že ta voda je tak studená, ta kvalita je lepší.“

Některým návštěvníkům nižší teplota v létě právě vyhovuje, jako například paní Janě z nedalekého Vyškova.

„Voda bývá studená, pořád, celé léto. Ale v létě, kdy jsou pařáky, tak je to určitě lepší než na normálním koupališti, kde má voda třeba 29°C. Takže si myslím, že ve vedru je to plus.“

Jelikož je areál schovaný v lese, vědí o něm převážně místní obyvatelé, kteří sem jezdí už léta. Jsou mezi nimi i pamětníci, kteří se sem chodí ochlazovat už 60, 70 let. Jednou z pravidelných návštěvnic je paní Bernardina, také z Vyškova. Tráví zde prakticky celé léto a denně chodí plavat.

„U nás je ve Vyškově koupaliště vždycky plné, to nesnáším. Tady je to lepší, všechno. Je tu hřiště, restaurace, takže pohoda. A hlavně známí, se kterými můžete pokecat.“

V okolí je navíc spousta zajímavých míst na výlety i odpočinek. Pokud se člověk nechce vyloženě jen koupat, může se například projít v přilehlém lese, dodává starosta obce Luleč, Adam Majchrák:

„V obci Luleč se nachází několik zajímavostí. Jednak je to například kostel sv. Martina, který stojí na kopci, je vidět ze širokého okolí a v noci je dokonce osvětlen. Nedaleko tohoto místa se dříve nacházel Lulečský hrad. Je tu i několik hradisek a možností procházek, studánek v lesích, máme tu naučnou stezku. Obec Luleč nedávno slavila 670 let od první zmínky, takže ta historie je tu poměrně i vidět.“

Sezóna v koupališti U Libuše začíná v červnu a končí v září.