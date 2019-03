Na běžky tramvají? V Praze to jde

Je třináct stupňů nad nulou a my se díváme na sníh. Jak se lidem jezdí?

"Myslím, že to je klasické jarní lyžování. Ti co rádi jezdí v tričku, a přitom pořád na sněhu, těm se tu určitě líbí."

Jak je okruh velký?

"Okruh má zhruba 350 metrů. Pouze jeden týden, když napadl přírodní sníh, tak jsme okruh rozšířili zhruba na 2 kilometry. Ale přírodní sníh po týdnu roztál, a opět jsme se dostali do našeho, dá se říci stadionu, který má těch 350 metrů, a může se tu vyřádit spousta lidí."

Je tu i kopec sněhu, takže pilně zasněžujete. Kdy naposledy?

"Hodně jsme zasněžovali ve třetí třetině ledna. Během února už to moc nešlo, a teď byly dvě noci, kdy jsme opět mohli zasněžit. Ale je to už taková labutí píseň. Máme tu ještě velkou hromadu sněhu, kterou budeme postupně rolbou rozhrnovat, aby ten okruh vydržel co nejdéle."

Do kdy by měl vydržet?

"Nepočítáme s tím, že ještě přijde nějaká chladná noc, která nám umožní zasněžování. Ale já jsem optimista, počítám s tím, že to tři týdny, možná měsíc vydrží."

Můžete přiblížit, kde tato zajímavost v Praze je?



"Je to skoro na nejvyšším místě Prahy. Nacházíme se na Vypichu, což je kousek od Bílé hory. Toto místo jsme zvolili, proto, že kvůli zasněžování potřebujeme mít nejméně čtyři stupně pod nulou. Když byl ovál v Chuchli, která se nachází asi 190 metrů nad mořem, tak nocí, kdy by mohla běžet sněhová děla, bylo výrazně méně. A tím pádem se i sezóna zkracovala. V Chuchli na závodišti jsme byli od roku 2011 do roku 2017. Rozdíl v teplotě mezi Vypichem a Chuchlí jsou až dva stupně, a ty jsou klíčové pro to, abychom mohli vysněžit areál."

Jaký je zájem o lyžování? Kolik lidí sem chodí?

"Za loňský rok to bylo asi 30 tisíc lidí. Myslím, že letos to bude obdobné, možná vyšší. Zejména v době, kdy to tu bylo možné rozšířit o přírodní sníh, tak to sem přilákalo tisíce návštěvníků."

Vyzkoušel jste si ovál?

"Jasně, hned první den, kdy to šlo. Někteří říkají, že je to krátké, ale atleti taky běhají na čtyřstovkovém oválu, kde běží mnoho koleček, a nepřijde jim to divné. Tady se objevuje spousta lidí, kteří by se na běžky nedostali, jsou to mnozí senioři, kteří sem přijedou tramvají, a tady si zajezdí. Mohou si tu lyže půjčovat. Je tu i půjčovna pro školy, které to mají zdarma. Půjčujeme jim i instruktory, kteří je to učí. Tři čtvrtiny dětí, které sem přijdou, nikdy na běžkách nestály. Už jenom pro propagaci běžeckého lyžování a zdravého životního stylu to tady plní neocenitelnou funkci."

Na oválu třikrát týdně

Pravidelným návštěvníkem je tu Zuzana Kroupová, která si právě udělala přestávku a opalovala se na téměř jarním sluníčku. Slyšela jsem o ní, že je tu každý den.

"To ne, ale když byly ty ideální sněhové podmínky, tak jsem tu byla i třikrát v týdnu."

Jak se vám ovál líbí?

"Ovál je super, dneska už to hodně taje. Obávala jsem se, že to bude krátké, oproti celé louce, ale i ten ovál stačí."

Stíháte vyrazit i jinam na hory?

"Bohužel jsem zatím moc na horách nebyla."

Jak dlouho jezdíte na běžkách?

"Od dětství jsem jezdila na sjezdovkách, a s běžkami jsem začala asi před deseti lety."

Areál by tady měl vydržet ještě tři týdny?

"Tomu nevěřím. Je tu sice sněhová zásoba, ale má být 18 stupňů, tak nevím, jestli to vydrží."

Na oválu se chystá masopustní rej

Doufejme, že sníh vydrží, protože se tu chystá i masopustní rej, dodává Libor Bezděk:

"Velká akce se chystá na 6. března s maskami a veselím kolem masopustu. Proběhl tu i jeden závod, Pražský pohár v běžeckém lyžování. Vyšel právě na ten týden, kdy jsme měli okruh dvoukilometrový, takže závodníci objeli celé to předpolí letohrádku Hvězda, kde se nacházíme."

Loni tu byl trénink s olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannovou. Chystá se i letos?

"Kateřina Neumannová už tu několikrát trénovala. Myslím, že se tu do konce sezóny ještě objeví, ale teď byla na Mistrovství světa v Seefeldu, kde komentovala běžecké lyžování pro televizi, takže tu nebyla. Ale věřím, že minimálně toho 6. března se tu také ukáže."

SkiPark Praha má tu výhodu, že se tu můžete zdravě hýbat třeba po práci. Přijedete tramvají a půjčíte si lyžařské vybavení. Můžete se tu převléknout i občerstvit.