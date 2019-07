Legiobanka - architektura ve znamení rondokubismu

Když se zrodilo Československo, odrazilo se to i v architektuře. A to snahou vytvořit národní styl. Jeho prototypem se stala Legiobanka Josefa Gočára v Praze. Určila směr tzv. rondokubismu, kterému se také říká obloučkový kubismus. Svůj název si vysloužil proto, že původní kubistické hrany, krychle a jehlany byly zjemněny a zaobleny do obloučku v duchu slovanské tradice.