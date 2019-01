Ledové království v Beskydech

Beskydské Pustevny i letos obsadili umělci. „Původně se začínalo sněhovými sochami, potom se přidaly ty ledové, ty vystavujeme od roku 2000. Letos festival probíhá od dvanáctého až do sedmadvacátého ledna, takže po dobu celých těchto tří týdnů mohou návštěvníci shlédnout krásně osvětlené sochy v jejich plné kráse“, říká Dita Korčák Hrtusová - zástupkyně organizátorů. „Letos jsme se rozhodli pro pohádkové téma. Takže v jednom stanu trošičku poškádlíme děti a možná vyděsíme, protože tam máme ledové peklo, které je krásně červeně nasvícené, opravdu to vypadá jako v pekle. A v tom druhém už je zase potěšíme princeznou, také takovým menším dráčkem. Ten druhý stan je tedy dračí doupě.“

Řezbáři s motorovými pilami si opravdu mákli. Museli opracovat čtyřicet tun ledu a trvalo jim to tři týdny. Pohádkové postavy působí až neuvěřitelně věrohodně.

„Tématiku si vybírají sochaři sami. Taková skupina, která se sejde vždy tady na ty zimní sochy a v létě ještě na dřevěné sochy. Jinak je to dělané z ledových kvádrů, sedmdesátikilových, které se potom spojují vodou a opracovávají se motorovými pilami a bruskami a různým nářadím. Trvalo jim to asi týden. Jsou různé druhy. Je to prostě dělané vodou, některé jsou se sněhem, aby to mělo jinou strukturu, a když se podíváte, tak každý ten led má trochu jinou barvu,“ vysvětluje člen technického týmu.

„K nám na Pustevny jezdí vždy stejný tým řezbářů, a řežou nám jak ledové, tak i dřevěné sochy. A letos jsme měli na Pustevnách šest řezbářů, kteří k sobě měli ještě dalších šest pomocníků. Převážně jde o Čechy, ale máme tu zástupce také ze Slovenska“, doplňuje při procházce mezi sochami Dita Korčák Hrtusová.

Čertovský rekordman

Ledové peklo má svůj stan jen pár kroků od konce lanovky. Návštěvníky přivítá obrovská hlava čerta s vyplazeným jazykem. Je dlouhý 20 metrů, což z něj dělá největší sochu v dosavadní historii. Druhý stan s dračím doupětem je o kus níž nad parkovištěm. Přivítá vás ledový zámek s princeznou opodál, na kterou se dívá drak.

„Chodíme sem už třetím rokem. Myslím si, že se to zlepšuje. Je to tady fajn. Dnes tu ani není hodně lidí, takže je to v pohodě a myslím si, že je to dobré, že je to dobrá akce. Byli jsme nahoře v tom Pekle, tam se mi líbilo to ztvárnění čerta s tím obrovským jazykem, a pro děti je samozřejmě super děsivé, speciálně to vyobrazení těch lidí v tom kotli. To se mi hodně líbilo“, pochvaluje si jeden z návštěvníků. Každoročně na ledový festival zavítají stovky lidí. V některých dnech se letos čekalo i ve dvouhodinových frontách. Většinou odcházejí nadšení: „Navštěvuju to tady už po několikáté, vždycky jsem moc spokojená. V obou hangárech je to moc pěkné, zajímavé. Je to asi náročná práce pro ty, co to vytvářejí, ale je to velký zážitek.“

„Je to moc krásný, je to nádherný kousek umění. A opravdu se nám tady líbí, kluci jsou z toho moc nadšení.“

„No je to kus umění. Já si myslím, že určitě si s tím dali ti řezbáři moc práce. A je to tady tradičně každý rok a my se sem vracíme.“

Festival vrcholí koncem ledna, ptáme se Dity Korčák Hrtusové, jaký je další osud pohádkových bytostí z ledu?

„My ty sochy umisťujeme do stanu. To je vlastně z toho důvodu, aby na ně nesvítilo sluníčko, aby se zachovaly co nejdéle, protože ta výstava trvá tři týdny. Když se nám podaří, tak bychom rádi výstavu prodloužili ještě o dva týdny, jak tomu bylo i v předešlých ročnících, protože ta návštěvnost je obrovská. Lidé o to mají velký zájem. Po těch pěti týdnech si pak necháváme sochy žít svým vlastním životem, ale stany ještě zůstávají, protože ty jsme schopní sundat, až začne trošičku tát. A ve chvíli, kdy sundáme stany, a na ty sochy zasvítí, tak během jednoho dvou dní sochy roztají“.

Prosklený skywalk

Ledový festival ovšem není zdaleka jedinou atrakcí, kterou Pustevny lákají své návštěvníky. Čtvrt kilometru od horní stanice lanovky směrem k hoře Tanečnica se nachází nová vyhlídková stezka. Jejím vrcholem je 22 metrů vysoká věž se skleněnou vyhlídkou, která se nachází v nadmořské výšce 1099 metrů. Dalším unikátem je přibližně 150 metrů dlouhý „himálajský“ lanový chodník. Díky němu si lidé mohou představit, jak se asi cítí při takových výstupech šerpové a horolezci v Himálaji.

Jak se dostat na Pustevny?

Na Pustevny se můžete vydat ze dvou různých stran. Jednak letitou lanovkou z Trojanovic z Ráztoky. Nebo z opačné strany z Prostřední Bečvy. I o víkendu tu bývá dostatek parkovacích míst a autobus vás vyveze každou půlhodinu těsně pod Pustevny. Cesta autobusem nezabere více než dvacet minut.