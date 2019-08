Kamencové jezero – světový unikát na severu Čech

„Jaká je ta voda?“, ptám se malé plavkyně. „Studená, Ale když jste tam dlouho, tak je teplá.“

Aktuálně ukazuje ručička na teploměru 23 stupňů. V parném létu poskytuje voda příjemné osvěžení. Kamencové jezero, které se nachází na okraji Chomutova, ale vzdušnou čarou jen kousek od historického centra, láká nejen jako vodní plocha pro relaxaci. Je vyhlášeným světovým unikátem.

„Hlavním důvodem je složení vody. I historicky bylo jezero navštěvované kvůli léčebným účinkům,“ říká Karel Ton, vedoucí zdejšího areálu.“ Myslím, že ideální je i to umístění přímo ve městě, kde ho obklopují cyklostezky, takže v dosahu je i další sportovní vyžití.“

Voda u břehů je narezlá a postupně přechází v zelenomodrou hladinu. Čistá zůstává po celý rok.

„ Specifikem této vody je, že se tu nenacházejí žádné sinice, nežije tu žádný živý organismus. Voda nezarůstá. Samozřejmě v plné sezóně může být zakalenější. Ale nikdy tu nebyly žádné problémy s hygienou.“

V Kamencovém jezeře se i díky tomuto složení vody člověk s žádnou rybkou nebo žabičkou nesetká.

„ Měli jsme tu raritu, kdy se tu návštěvníci snažili chytat ryby, ale skutečně tu žádnou nikdy nechytli.“

Vodní plocha má 330 tisíc metrů čtverečních, největší hloubka dosahuje 3,5 metru a celá slouží ke koupání. Jezero nemá žádný přítok. Podobná unikátní vodní nádrž v Kanadě právě z tohoto důvodu už vyschla. Dochází k poklesu hladiny i v Kamencovém jezeře?

„ Hladina pracuje a jsou dny, kdy zaprší a projeví se to hned. Jindy se hladina nehne. Teď jsme trochu pod stavem, ale pokud se podíváme do minulosti, tak se to vždy v důsledku dešťů a sněhu vrátilo k nule. Věřím, že nám to tady nevyschne.“

Rekreační areál

Nahlédneme-li do místní kroniky, tak vidíme, že Kamencové jezero sloužilo už po první světové válce jako lázně, teď je tu rekreační areál. Co konkrétního návštěvníkům nabízí?

„ V areálu jsme otevřeli nové plovoucí molo, které letos osadíme novými klouzačkami. Pronajímají se tu šlapadla, paddlleboardy, jsou tu kurty na beachvolleyball, basketbalové hřiště, pingpongový stůl. Není to jen koupaliště, ale i autokemp. Nabízíme ubytování v chatkách ať už se sociálním zařízením nebo bez, těch je 42 a pak je tu místo pro 250 stanů a karavanů. „

Velké oblibě mezi místními se také těší dřevěné převlékárny.

„ Ty budky tu stojí od samého počátku a opravdu existují generace Chomutováků, které si je předávají z generace na generaci. 30 – 40 let zpátky. Kdybychom jich postavili dalších 200, tak je pronajmeme okamžitě,“ dodává vedoucí areálu Karel Ton.

Mezi návštěvníky koupaliště převažují místní. V kempu je zase mnohem častěji slyšet němčina, ale i holandština.“ Je tu pěkné okolí, přitom je to ve městě. Všechno tu je zelené, je to tu milé a kemp je slušně vybavený,“ pochvaluje si německý turista, který tu tráví dovolenou už poněkolikáté.

Kamencové jezero vzniklo někdy koncem 18. století zřejmě zatopením prostoru po těžbě kamencových břidlic z let 1558-1785 nebo vyhořením uhelné sloje. Přesný způsob vzniku není 100% známý. Existuje také názor, že jezero vzniklo přirozenou cestou. Ten se opírá o skutečnost, že maximální hloubka neodpovídá známé hloubce povrchového lomu – ta byla 18 metrů. V obvodové i středové části jezera se navíc vyskytují pařezy a menší kmeny.