Kadaň – opomíjený skvost v Podkrušnohoří

Ještě před dvaceti lety toho v Kadani moc k vidění nebylo. Většinu domů na náměstí hyzdily šedivé otlučené omítky, čistotou město také neoplývalo. Dnešní Kadaň nabízí úplně jiný obrázek. Domy na náměstí jsou opravené, v podloubí příjemné restaurace a kavárny, hradby kolem města jako by je zrovna postavili, bývalý královský hrad ze 13. století, později přestavěný na kasárna, svítí do dáli novou omítkou a střechou, odrážející se v Ohři.

„Katova ulička - nejužší ulice v ČR 66,1 cm“

Honosná tabulka s tímto nápisem upoutá každého návštěvníka. Doprovází ji veselý obrázek tlouštíka, který by se do uličky sotva vešel. Uzounký „tunel mezi domy vedoucí z Mírového náměstí na vyhlídku na hradbách pro lidi s nadváhou skutečně není. Ulicí prý ve středověku chodíval kat k exekucím (spojuje náměstí s bývalou katovnou). Katova ulička je dlouhá 51 metrů a podle pověsti v ní straší rouhavá jeptiška.



Odtud se nabízí pěkná procházka po hradbách. Původní opevnění vzniklo po roce 1259 po prohlášení Kadaně královským městem. Dochované hradby jsou z druhé poloviny 14. století, další pásy byly doplněny v pozdní gotice. Většina středověkých hradeb byla zbourána v 19. století, když se město rozrůstalo, výjimkou je hradební okruh lemující jihovýchodní části centra mezi kadaňským hradem, Žateckou branou a středověkou baštou. Poslední opravy historického opevnění proběhly v osmdesátých letech a na projektu revitalizace Kadaň teď pracuje. Cílem je městské hradby zprůchodnit a přeměnit je v prostor pro zábavu, setkávání, odpočinek a meditaci. Podle studie, kterou měli možnost výrazně ovlivnit i obyvatelé Kadaně, by některé části hradeb mohly sloužit například i pro komunitní pěstování ovoce či jiných plodin. Naopak jižní úsek hradeb mezi Žateckou branou a hradem má podle architektů potenciál stát se středem turistického dění – díky výhledům do krajiny nad řekou Ohří.

Františkánský klášter

Stranou historického centra, když se projedete mezi nově opravenými honosnými vilami, které tu zůstali po původních německých majitelích, uvidíte františkánský kostel z 15. století s cennými nástěnnými malbami. Historie františkánského kláštera sahá až do 15. století. V roce 1950 byl uzavřen a pomalu chátral až do roku 1995. Poté, co si klášter město Kadaň dlouhodobě pronajalo od litoměřického biskupství, byl znovu vysvěcený a začala jeho postupná rekonstrukce. Dnes je oprava svatostánku téměř hotová. Definitivně bude interiér dokončený napřesrok. Městské muzeum nabízí v klášteře tři stálé prohlídkové okruhy.

Pro děti i cyklisty

Aktivní odpočinek nabízí promenáda na nábřeží Maxipsa Fíka. Proč Fík zrovna v Kadani? Protože jeho autor, Rudolf Čechura, se narodil v nedalekém, dnes už neexistujícím, Ahníkově. Nábřeží je povedené, využívají ho turisté i místní – najdete tu několik soch, moc hezké dětské hřiště a především nádherná přírodní zákoutí na Ohři.