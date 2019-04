Hrad Hukvaldy zve k návštěvě!

Hrad v předhůří Beskyd a nejzápadnější části Karpat založil Arnold z Hückeswagenu. „Vznikl jako rodové sídlo porýnských hrabat Hückeswagenů, kteří přišli do českých zemí z Porýní. Zajímavostí je, že praděd zakladatele byl ve službách českého krále Přemysla Otakara I. A tím, že je hrad velice strategicky usazen na hukvaldském kopci, tak postupem svého vývoje získal pevnostní charakter a sloužil jako vojenská, nedobytná pevnost. Takže v období třicetiletých válek a dalších ho využívali především olomoučtí biskupové, pozdější arcibiskupové, aby zde ukryli své cennosti, a i své rodiny, protože pouze zde se cítili v bezpečí“, popisuje historii dnešní zříceniny správkyně hradu Barbora Kožušníková.

Díky skvělé poloze nebyl hrad Hukvaldy nikdy dobyt. Dokonce ani během devítiměsíčního obléhání dánskými vojsky během třicetileté války. Úpadek nastal až v polovině 18. století, kdy se úřednictvo, které na hradě sídlilo, přestěhovalo do nově vzniklého zámečku v podzámčí. A hrad od této chvíle osiřel. V průběhu vývoje se pak stal levným zdrojem stavebního materiálu, takže to, co z něj vidíme dnes, jsou pouze pozůstatky jeho bývalé slávy.

„Aktuálně máme zpřístupněný celý areál, buď s průvodcem, nebo samostatně. Návštěvníci mohou navštívit krásné vyhlídky, kde se nabízí výhledy do okolí. Mohou z ptačí perspektivy vidět hukvaldskou oboru, Kopřivnici a další. A máme také volně přístupné krásné dva 3D modely hradu, což je nová instalace od loňského léta,“ líčí Barbora Kožušníková.

Třetí největší hradní zřícenina v České republice s obvodovými zdmi čítajícími téměř jeden kilometr, láká nejen ojedinělý umístěním s lákavou vyhlídkou do okolí. Podle Barbory Kožušníkové se snaží nalákat turisty i aktuálním programem.

„Zachovali jsme tradiční akce, které jsou už po několik let u návštěvníků oblíbené, jako například hradní slet čarodějnic nebo setkání sokolníků. Hlavní akcí sezóny je pak dvoudenní bitva o hrad Hukvaldy, která se uskuteční třetí týden v červenci. Nesmí chybět také strašidelný hrad Hukvaldy, který letos pořádáme v říjnu. Novinkou je festival Moment. Jedná se o zážitkový festival, kde návštěvníci budou moci shlédnout různou produkci, ať už z hudební scény, z literatury, z malby a další.“

Původ názvu Hukvaldy

Podle pověsti získal hrad jméno podle místních víl, kterým se říkalo „húkalky“. Jejich houkání a pokřikování děsilo noční chodce, kteří putovali po stezkách vedoucích hukvaldskými lesy.