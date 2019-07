Divoká Šárka – koupaliště mezi skalami s prvorepublikovou atmosférou

Ke koupališti v přírodní rezervaci se dostanete pouze pěšky, po červené turistické stezce, která vede podél Šáreckého potoka. Cesta malebným skalnatým kaňonem vám zabere přibližně čtvrt hodiny. Za pokladnou sedí Jiří Veselík, jehož dědeček bazén založil.

“Příští rok budeme oslavovat 90 let trvání. Místo toho bazénu byl rybník, který původně napájel mlýn. Takže původně tu byl mlýn. Děda pak přistavěl restauraci a pak k tomu přidal koupaliště, které je v provozu od roku 1930.

V roce 1950 nám to komunisti zabrali, ale nechali mého otce, aby tady dělal správce, a po roce 1991 nám to zase vrátili. Otec to tu vedl až do své smrti v roce 1996, pak jsem to měl já a teď už to tady mají na starosti synové.”

Restaurace stojí na původním místě dodnes, rodina Veselíků už ji ale nevlastní. Zatímco v prvních letech po otevření stála vstupenka do bazénu jednu korunu, dnes pořídíte dospělé vstupné za 120 korun. Jinak se ovšem koupaliště v Divoké Šárce příliš nezměnilo a uchovalo si svou prvorepublikovou atmosféru. Mimochodem, elektřina sem byla zavedena až v 70. letech minulého století – do té doby si majitelé museli svítit petrolejkou.

„Něco se musí udržovat, ale minimum, aby se to tu udržovalo v tom duchu 30. let. Kabiny se musely vyměnit, ale jinak je to tu pořád ve stejném slohu,“ dodává Jiří Veselík.

Nejstudenější voda v Praze

Koupaliště v Divoké Šárce je proslulé svou studenou vodou. Bazény totiž napájí voda z okolních pramenů a i v těch největších vedrech se voda vyhřeje tak maximálně na 23 stupňů. Na druhou stranu si však návštěvníci nemohou vynachválit její čistotu i okolní přírodu: “Je trochu studená, ale zase je čistá. Je tady hodně stromů, takže se dá najít stín. Pro děti je tu docela vyžití. Ale je to dál, takže je to na celý den. Rozhodně to není na hodinu nebo na dvě, než se sem člověk dopraví. Já navíc nejsem z Prahy 6, takže je to pro mě trochu dál.”

Kromě dvou bazénů najdete v Šárce také brouzdaliště a hřiště pro děti, volejbalové a badmintonové kurty a pingpongové stoly. Pokud se vám nechce ležet na ručníku ve stínu stromů, můžete si pronajmout lehátko a slunečník. V areálu je také stánek s občerstvením, které nabízí tradiční pivo a zmrzlinu.

Do plavek se můžete převléknout ve společné převlékárně nebo v jedné z více než padesáti uzamykatelných kabin. Pravidelní návštěvníci šáreckého bazénu si kabinu pronajímají za 2500 korun na celou sezónu, třeba jako paní Antošová, která sem chodí už více než třicet let:

“První permanentku jsem si koupila v roce 1994, když bylo mladší dceři dva a půl, a od té doby sem chodím pravidelně, ať jsem měnila práci anebo se přestěhovala. Nikdy jsem nenašla nic lepšího nebo krásnějšího.

“Mám pronajatou kabinku na celou sezonu, a i když mě třeba narychlo napadne sem zajít, mám tady vždycky dvoje plavky a ručníky. Chodím sem i při nižší teplotě vody, která mi vyhovuje. Někdo si sice stěžuje, že cesta kaňonem je náročnější, ale já když vystoupím a jdu tou nádhernou přírodou, je to pro mě oáza. Když byly holčičky malé, tak jsem tomu říkala nejkrásnější koupaliště v Evropě.“

Sezóna v Divoké Šárce začíná v květnu a trvá přibližně do poloviny září, s ohledem na počasí. Za příznivého počasí je bazén otevřený každý den, od pondělí do neděle od devíti do sedmi hodin.