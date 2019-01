České památky se přestěhovaly do newyorského metra

U obrázku je heslo, které v překladu zní: "Žádné spoilery. Podívejte se naživo." Jak uvádí deník Metro, šlo o kampaň, kterou i v centru New Yorku spustily Letiště Praha, agentura CzechTourism, Prague City Tourism a Středočeská centrála cestovního ruchu. Cílem je podpořit turismus u nás. Počet odbavených cestujících na přímých linkách do Severní Ameriky letos meziročně vzrostl o téměř 67 procent. Po americké metropoli se další kampaň letos přesune do Asie.

Reklamní kampaň v New Yorku byla jednou z výrazných aktivit projektu TouchPoint. Jeho cílem je podpora nárůstu turistů z velkých zahraničních trhů. Jak vyplývá ze statistik agentury CzechTourism, v roce 2017 přicestovalo do Česka 540 tisíc Američanů. To je od roku 2012 nárůst o 150 tisíc. USA tak v Česku v předminulém roce porazily například návštěvníky z Číny nebo Velké Británie a dotahují se i na zájemce z Ruska, dodává deník Metro.