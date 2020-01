Brno chce ochladit město pomocí parků stavěných do patra

Zeleň se závlahovým systémem nasazená v modulech nebo kontejnerech by mohla být na náměstích, mezi domy, na fasádě nebo na střeše, říká autor projektu Tomáš Hlavsa:

"V centrech měst se obvykle bojuje s místem, pod zemí je spousta infrastruktury, je tam hustá zástavba, pozemky jsou drahé, takže jsme se rozhodli, že bychom mohli zeleň směřovat vzhůru a vznikl koncept Parku na třetí, jak jsme to nazvali."

Projekt by využil podobných technologií jako zelené střechy. A do konstrukce parků na stojato by se mohly dostat i větší rostliny, třeba stromy, přiblížil podobu parků Tomáš Hlavsa:

"Jednalo by se o nějaký rastr konstrukcí, do kterého by se vsazovaly rostliny. Byly by to buď vertikální stěny nebo nějaké ozeleněné podesty, střechy. Dokonce si dokážu představit i vzrostlejší stromy, které budou v různých patrech té konstrukce."

Parky v patře by využívaly dešťovou vodu

"Nechceme tu stavbu dotovat pitnou vodou. Chtěli jsme využít ty zpevněné plochy a zadržet vodu, aby neodtékala do kanalizace, kterou tím nadměrně zatěžuje. Potom jsme ji chtěli pomocí závlahového systému přivádět k rostlinám. Tím by docházelo k tomu ochlazovacímu efektu. Zároveň by se tím řešil provoz systému a údržba rostlin. Podle množství dešťové vody by se musely nastavit druhy rostlin. Musí jim vyhovovat zálivka, kterou máme k dispozici."

Podle autora projektu Tomáše Hlavsy, by se nejen ochlazovalo okolí, ale byl by to také atraktivní prostor. Zeleň v patrech by mohla být u zahrádek restaurací, mezi budovami a dovede si představit i projekt pro soukromé domy.

"Naskicovali jsme tam i variantu pro soukromníky. Byly by to třeba přístavby k bytovým domům. Každý modul by náležel k jednotlivým bytům, a ty by si volili druhovou skladbu podle svého uvážení."

Máte už vytipovanou první pokusnou lokalitu, kde něco podobného bude?

"Zatím spolupracujeme s městem. Buď to bude řešit město do nějakého veřejného prostoru jako pilotní projekt, ale dokážeme si představit i variantu, že tento projekt zaštítí nějaký developer."

Brno podle náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) rozhodne o vhodném místě pro pilotní projekt, který by se mohl realizovat příští rok. Nápad na vertikální parky vzešel z myšlenkového maratonu. Akce se zúčastnilo 20 týmů, které měly za úkol vymyslet opatření na ochlazování města.