Brněnské planetárium je mezi deseti nejlepšími v Evropě

Vyzkoušet tu můžete řadu pokusů, například se zvážit na různých planetách, roztočit víry v atmosféře nebo prohlédnout Mars. Zabořeni v měkkých sedadlech se můžete vypravit třeba k Saturnu, prolétnout prstenci a přistát na jeho největším měsíci Titanu. Ocenění pro hvězdárnu a planetárium ředitele Jiřího Duška potěšilo:

"Taková ocenění jsou příjemná. Pár jsme jich už za architektonickou podobu budovy dostali. Stavba slaví už osmé narozeniny, ale je vidět, že její kvalita se s časem nemění."

V jaké společnosti se brněnské planetárium ocitlo?

"V té nejlepší. Většinu z těch dalších devíti planetárií znám a osobně jsem je navštívil. Mezi deset nejhezčích evropských planetárií patří planetárium ve Valencii nebo v Hamburku, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Je tam také hvězdárna Urania ve Vídni nebo polská Toruň."

Jaká je historie hvězdárny a planetária v Brně. Původní stavba tam stála už v roce 1959.

"Ono to je ještě starší. První úvahy o stavbě lidové hvězdárny vznikly ještě před druhou světovou válkou. Pak se samozřejmě dlouho nic nedělo. V roce 1949 se začaly kopat základy otáčivé kopule, v roce 1958 se začalo stavět malé planetárium a v roce 1984 velké. Po roce 2010 vznikla současná budova."

Kdo je autorem takto zdařilého návrhu, který sbírá ocenění?

"Původně to měla být jen rekonstrukce té stávající budovy, ale naštěstí přišel s úžasným a radikálním návrhem pan architekt Martin Rudiš. Řekl, nemá smysl to nějak opravovat a předělávat. Zbořme tu budovu, a na to tom původním půdorysu postavme novou v moderním funkcionalistickém stylu. Naše planetárium se od těch ostatních ve světě liší především tím, že je celé bílé. Většinou je s vesmírem spojována černá. Všechna planetária ve světě bývají tmavá. Návrh architekta Martina Rudiše byl zcela jiný. Všechno je u nás prosklené, sněhově bílé. Je vidět i skrz budovu, je to něco unikátního."

Kolik lidí přijde ročně do planetária?

"Každý rok přijde asi 150 tisíc návštěvníků. Když to vezmu od roku 1954, tak letos v prosinci očekáváme čtyřmilióntého návštěvníka."

Když jsem byla u vás, tak jsem si vyzkoušela, že bych na planetce Itokawa vážila asi jeden gram, což mě nadchlo.

"Ano, to potěší většinu návštěvníků."

Co jste připravili letos za novinky?

"Nám právě vrcholí sezóna. Máme ji asi od října do května. Aktuálně promítáme úžasný pořad, který se jmenuje Příběh nekonečných poutníků a je o dvojici sond Voyager, které od 70. let minulého století letí sluneční soustavou. Máme pořad pro děti, který se jmenuje Kouzelný útes a odehrává se pod vodou. Je to takové dobrodružství u korálového útesu. Aktuálně dokončujeme několik výpravných představení, která budou mít premiéru začátkem příštího roku. Jedno se jmenuje Vesmír 3D a bude to prohlídka naší galaxií. Chystáme pořad Zrození planety Země a v polovině roku Brno 360. To bude asi naše nejnákladnější představení. Nabídne pohled na město z nadhledu, ale i z podhledu."

Které zajímavé vesmírné úkazy budou moci lidé v nejbližší době vidět?

"Nejbližší úkaz, který je hodně výjimečný a zajímavý, nastane už v pondělí 11. listopadu, a nemyslím tím otevírání Svatomartinského vína. Planeta Merkur přejde přes sluneční disk. Uvidíme její temnou siluetu. Z ČR bude tento úkaz pozorovatelný mezi 13:00 až 16:15, protože pak Slunce zapadne. Ale například v západní Evropě nebo ve Spojených státech to bude vidět delší dobu. Je to skutečně velmi vzácný astronomický úkaz, protože k němu dochází jen několikrát za století, a ten letošní je na dlouhou dobu poslední. Další šanci něco takového sledovat, budeme mít až v listopadu 2032, pokud bude pěkné počasí."