Bozkovské jeskyně skrývají největší podzemní jezero v Česku

Bozkovské jeskyně na Semilsku jsou národní přírodní památkou. Návštěvníky lákají bohatou výzdobou stěn a stropů a průzračnými modrozelenými jezírky. Jeskyně tvoří dva systémy chodeb a síní, které byly propojeny umělým tunelem. Krápníky, které mají nejrůznější barvy a tvary, jsou dílem statisíců let. Součástí přírodní památky je i vůbec největší podzemní jezero v Čechách - Jezerní dóm - s hladinou o ploše 320 metrů čtverečních.

Fantazii probouzí názvy zdejších útvarů

Zdejší útvary mají zajímavá jména jako Zkamenělý orel, Půlnoční jeskyně, Loupežnická jeskyně, Mechové zahrádky, Labutí jezírka, Prušácká přilba, Sloní uši, Bílá myška nebo Rokokové panenky. Délka okruhu pro návštěvníky je zhruba 350 metrů, zbylých více než 700 metrů je zatím nepřístupných. Průměrná teplota v jeskyních kolísá kolem 7,3 stupně Celsia.

Vchod do Bozkovských jeskyní byl objeven náhodou. Na podzim 1947 se po jednom z odstřelů v lomu Na Vápenici objevila zavalená dutina. Spustil se do ní i tehdejší student, pozdější profesor na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Ferry Fediuk. "Když jsem se tehdy vysoukal z otvoru, stál tam jakýsi místní strýc a tvrdil, že to je jen začátek. Že ten kopec je děravý jak ementál," vzpomínal Fediuk.

Nejkrásnější jeskyně dostala název Jeskyně překvapení

V roce 1957 pronikli jeskyňáři přes zával do systému chodeb a dutin, z nichž nejkrásnější dostala název Jeskyně překvapení. Dalších prací se ujali speleologové z Národního muzea v Praze a odhalili další labyrint s jezerem. Počátkem 60. let, kdy již bylo jasné, že Bozkovské jeskyně jsou dostatečně atraktivní ke zpřístupnění turistům, byla probádána převážná část jeskyní, jejichž rozloha je dnes 5,3 hektaru.

Jak uvedl vedoucí jeskyní Dušan Milka, v plánu do budoucna je zlepšení povrchového areálu. Je třeba vybudovat pro návštěvníky větší přístřešek, když čekají v nepříznivém počasí na vstup do jeskyní.

Jeskynní atmosféře nahrává i osvětlení

Samotné jeskyně se proměny v atraktivnější místo dočkaly už v minulosti. "Je tam jiné osvětlení a méně světla než dříve, kdy to bylo až přesvícené a nedělalo to úplně dojem jeskyně," uvedl Milka. Trasu považuje za dobře navrženou. "Na začátku není tolik výzdoby, víc se povídá a trochu poučuje. Ale to návštěvník ještě snese, na začátku je vnímavý," uvedl vedoucí. Zajímavých útvarů podle něj postupně přibývá a to nejlepší přijde v Jezerním domě. "To je perlička na konci," uvedl Milka. Zdejší podzemní jezero se nachází nejníže na trase, 22 metrů pod zemí.

Návštěvníky jeskyně přitahují, i když leží mimo hlavní silniční tahy a cesta k nim vede po úzkých silnicích. Bozkovské jeskyně jsou třetí nejnavštěvovanější v republice. Za rok si je prohlédne až 70.000 návštěvníků. Zahraniční turisté tvoří čtvrtinu. Zatímco v 90. letech převládali Němci, teď jsou to Poláci.