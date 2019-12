Betlém z másla v Máslovicích. Tradiční, přitom každý rok originální

Úplně první máslový betlém byl v Máslovicích vyroben v roce 2000. Za nápadem stála Vladimíra Sýkorová, starostka obce Máslovice a také ředitelka muzea másla.

"Tehdy v době adventu mě napadlo, že když mohou být betlémy z různých materiálů, třeba i z chleba, proč by nemohl být betlém z másla. Tohoto bláznivého nápadu se chytla moje kamarádka, šikovná výtvarnice, zkusila vyrobit nějaké figurky, podařilo se jí to, a tak vyrobila první máslový betlém, který byl tehdy ale mnohem menší než je ten současný," popsala Vladimíra Sýkorová.

Zatímco na první betlém stačilo pět kostek másla, na ten současný, který má přes sto figurek, už byla potřeba 24 kilo másla. Do přípravy betlému se totiž postupně začalo zapojovat stále více zájemců

"Od roku 2005 jsme začali zvát k výrobě i veřejnost. Ze začátku bylo na dílně tak 5 až 10 dětí, které jsme učili tvořit z másla, postupně se to rozšířilo a v poslední době je zájem celkem značný. Do tvořivé dílny přichází kolem 40 někdy i více návštěvníků, kteří jsou ochotni tvořit. Někteří to už berou jako rituál začátku adventu," vysvětluje Vladimíra Sýkorová.

Výroba postaviček a dalších součástí betlému přitom není rozhodně jednoduchá. Z másla nejde modelovat rukama, jako jsou lidé zvyklí u modelíny nebo hlíny.

"Samozřejmě můžete použít ruce, ale za chvilku se vám máslo začne roztékat pod rukama. Takže je potřeba pracovat s jídelním nožem a špachtlemi. Potom ta práce už není tak těžká a obtížná, jak to na první pohled vypadá," popisuje ředitelka muzea.

Někdy je slon menší než panna Maria

Účastníkům tvořivé dílny už roky pomáhají manželé Švarcovi, místní nadšenci. Také letos dotvořili figurky a dali vše dohromady. Tentokrát máslový betlém čítá přes sto kousků. Jsou tam pastýři, andělé, ovečky, kočičky, pejsci, stromky, chaloupky a samozřejmě nesmějí chybět jesličky s kolébkou a Ježíškem. A protože se vše dělá ručně, letošní máslový betlém opět originál.

"To základní tady nechybí. Třeba i muzikanti nebo pastýři unavení životem. Někdy je slon menší než panna Maria, letos jsou zase hodně velcí i tři králové, ale to vůbec nevadí. Někdy se nám v betlémě dokonce objeví i různé objekty, které do toho tradičního nepatří. My ale lidem nedáváme žádná omezení. Takže letos máme autíčko, loni jsme měli Batmana, před tím zase tarantuli. Někdy bývá složité z těchto komponentů dát betlém dohromady. Ale je prima, když lidé tvoří podle svých představ," dodává Vladimíra Sýkorová.

Máslový betlém nemá příliš dlouhou životnost. Přestože je vystavován v místnosti, kde se netopí, začíná se ke konci ledna kazit.

"Vystaven je až do 26. ledna, ale většinou doporučuji ho zhlédnout v prosinci, dokud je čerstvý. V lednu se sice nerozteče, ale máslo postupně začne plesnivět. Takže nakonec betlém putuje do popelnice," uzavírá starostka obce Máslovice a ředitelka muzea Vladimíra Sýkorová.