3D tisk hradu Bouzov trval 78 hodin

Maketu Bouzova vytiskli odborníci Palackého Univerzity v Olomouci a spotřebovali více než 4,6 kilometru plastového vlákna, uvedla ředitelka centra UPrint3D Hana Kubíčková.

"Je to maketa zhruba stejně velká, jakou mají na hradě ze století 15. a 16. My jsme vytvořili podobu hradu před rokem 1895. Samotné modelování trvalo asi dva měsíce. To dělali studenti geoinformatiky z olomoucké univerzity. Jako podklady sloužily dobové fotografie a plány. To hrad shromažďoval po delší dobu, aby vůbec něco takového mohlo vzniknout."

Jak dlouho se hrad tiskl?

"Samotný tisk trval necelých 80 hodin. Pak se ještě asi týden máčel u nás ve vaně, protože byl pokryt strukturou, která se odstraňuje pomocí vody. Hned napoprvé se nám to vytisknout nepodařilo. Hrad jsme předávali na třetí pokus, kdy se nám všechno povedlo vytiskout tak, jak jsme si představovali."

Model hradu se kastelánce Bouzova Zuzaně Šulcové líbil:

"Model je velmi povedený, je to poprvé, kdy můžeme vidět hrad v jeho původní podobě, jak jsme ho znali pouze z fotografií a některých historických plánů."

Na Bouzově se možná narodil Jiří z Poděbrad

Hrad v současné podobě je něco přes sto let starý, ale pod novým hradem se skrývá původní starý hrad, který má více než sedmisetletou historii. Hrad Bouzov je v našich zemích stavebně unikátní.

"Jde o německou novogotiku. Podoba hradu byla zvolena podle tyrolských hradů, takže jde opravdu o architektonický unikát. Je plně zařízený, vybavený nábytkem, obrazy. Jeho interiéry vypadají, jako by v tu chvíli obyvatelé hradu odešli a návštěvníci se dívají, jak mohli bydlet."

Hrad Bouzov vznikl na počátku 14. století. Jeho prvním známým majitelem byl jakýsi Búz z Búzova, odtud zřejmě pochází i jméno hradu. Sídlily tu i slavné rody.

"My máme několik významných vlastníků, kteří se zapsali nejen do historie hradu, ale i do historie českého státu. Je to Jošt Lucemburský, synovec Karla IV., který hrad vlastnil ve 14. století a spekuluje se o tom, že hrad Bouzov mohl být také rodištěm budoucího krále Jiřího z Poděbrad, protože hrad určitou dobu vlastnil."

Architekt poděkoval za zakázku stříbrným modelem hradu

Posledním majitelem hradu byl do roku 1939 Řád německých rytířů, který provedl rozsáhlou přestavbu. Hrad tak má podobu typického romantického sídla s cimbuřími, arkýři a chrliči.

Unikátní jsou dva funkční padací mosty a padací mříž, které mohou návštěvníci vidět v provozu při různých příležitostech, jako je zahájení sezóny, vernisážích výstav, hradního jarmarku či karnevalu. Jak dodala kastelánka Zuzana Šulcová, je tu i řada archeologických nálezů, které byly objeveny při přestavbě hradu.

"Jde například o torza loštických pohárů, staré kusy zbraní, roztavený zvon, který je zřejmě pozůstatkem velkého požáru v 16. století. Zajímavým novodobým artefaktem je stříbrný model hradu zdobený drahými kameny, který vyrobil architekt jako poděkování zadavateli zakázky. Byl to Georg von Hauberrisser, významný mnichovský architekt, který nestavěl jenom hrad, ale například i radnici v Mnichově."

Stříbrný model měří 40 centimetrů a váží 25 kilogramů.