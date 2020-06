Omezení akcí nad 500 lidí už neplatí na demonstrace

Vládní omezení veřejných akcí na maximálně 500 osob kvůli riziku nákazy covidem-19 se od dnešních 15:00 výslovně nevztahuje na demonstrace podle shromažďovacího zákona. V tiskové zprávě o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Úprava mimořádného opatření reaguje na diskuse z posledních dní, zda se zákaz na demonstrace vztahuje. V Praze a na dalších 145 místech se dnes budou konat protesty spolku Milion chvilek proti vládě a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Vojtěch uvedl, že prioritou kabinetu je chránit zdraví občanů, ale vláda demonstrace nikdy nezakázala.

K tématu se ještě před informací ministra Vojtěcha vyjádřil na návštěvě armádních mediků v Hradci Králové i premiér Andrej Babiš (ANO). "Včera (v pondělí) na vládě jsem říkal, že jsme jim měli dát výjimku a ne limitovat to 500 účastníky, aby z toho zase nebyl nějaký problém. Já s tím problém nemám. Dosavadní protesty byly založeny na nepravdivých informacích, nepředpokládám, že se to změní," řekl Babiš.

Ministerstvo zahraničí posílí podporu ekonomické diplomacie

Ministerstvo zahraničí posílí podporu ekonomické diplomacie, aby usnadnilo export českým firmám po odeznění pandemie koronaviru. V rámci tzv. rekonstrukčního balíčku to schválila vláda. V souvislosti s pandemií se ve světě očekává posílení ochranářských opatření, což přístup na zahraniční trhy ztíží, uvedlo v návrhu ministerstvo. Podpora exportu by se měla mezi roky 2021 a 2023 zvýšit z 200 na 300 milionů korun. Diplomacie v návrhu upozornila, že vývoz se podílí až z 80 procent na českém hrubém domácím produktu. Pandemie koronaviru letos způsobila celosvětový hospodářský pokles, v roce 2021 se očekává opět oživení světové ekonomiky.

Babiš mluvil s Netanjahuem, pozval ho na návštěvu Česka

Premiér Andrej Babiš (ANO) telefonicky hovořil se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem a pozval ho na návštěvu Česka. Oba politici se také dohodli, že se příští společné jednání české a izraelské vlády uskuteční v Praze, až to okolnosti dovolí, uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí. Babiš na twitteru napsal, že s Netanjahuem mluvili hlavně o koronaviru, dopadech pandemie na ekonomiky obou zemí i o druhé vlně nemoci covid-19. Izraelské ministerstvo zahraničí na svých stránkách uvedlo, že Babiš volal Netanjahuovi, aby mu pogratuloval k sestavení nové vlády. Premiéři podle ministerstva hovořili o spolupráci v otázkách koronakrize, kyberbezpečnosti a v dalších oblastech.

Vztahy mezi Českem a Izraelem koncem května poznamenal článek, ve kterém ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a jeho dva předchůdci v ministerské funkci kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Záměr by podle nich byl porušením mezinárodního práva a do budoucna by vyloučil vytvoření samostatného palestinského státu. Článek tehdy kritizoval Babiš, prezident Miloš Zeman i další politici či organizace. Textem se bude 17. června zabývat Sněmovna. Koncem minulého týdne Petříček telefonoval se šéfem izraelské diplomacie Gabim Aškenazim, který přijal jeho pozvání do Prahy. Mluvili také o společném zasedání vlád obou států.

Hamáček: Česko nadále odmítá systém povinných kvót

Česká republika i nadále odmítá systém povinných kvót pro přerozdělování migrantů, které v Evropské unii navrhují zavést některé jižní členské státy. ČTK to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Evropská komise se v příštích týdnech chystá předložit svůj návrh nové podoby unijní migrační a azylové strategie. Podle zdrojů ČTK pracovní návrh se systémem povinných kvót pro výjimečné případy zatím počítá. Proti přerozdělování se staví devět zemí včetně České republiky, které rovněž minulý čtvrtek přišly se svými návrhy.

Česko iniciovalo společný dopis ministrů vnitra zemí, které kvóty odmítají. Kromě Hamáčka dopis podepsali ministři vnitra Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Estonska a Lotyšska. "Kromě těch, co to podepsali, tak stejný názor, ačkoli jinak formulovaný, vyjádřily ještě Rakousko a Dánsko," doplnil Hamáček. V dopise, který má ČTK k dispozici, ministři mimo jiné upozorňují, že zavedení povinných kvót by mohlo zvýšit aktivitu převaděčů, což by ve výsledku ohrozilo lidské životy. Cílem by podle nich mělo být odrazovat lidi od nelegální migrace, ne ji podporovat. Hamáček připomněl, že s ochranou hranic EU ČR pomáhá již nyní. Čeští policisté jsou součástí Frontexu, ČR také vysílá kontingenty například do Severní Makedonie.

Policie zasahovala v obchodě vydavatele kalendáře s nacisty

Policisté z odboru extremismu a terorismu zasahovali v pražském obchodě nakladatelství Naše vojsko, které má v nabídce kalendáře s portréty osobností třetí říše pro rok 2021. Uvedl to server iRozhlas.cz. Kvůli kalendáři podalo několik organizací trestní oznámení na nakladatelství. Kalendář kritizoval i izraelský a německý velvyslanec v ČR. Podle zjištění ČTK je obchod na Andělu v Praze 5 uzavřen, policisté byli na místě asi hodinu a půl a odvezli si kalendáře a hrnky s portréty nacistů.

Ministerstvo vnitra, které nakladatelství pronajímalo prostřednictvím své příspěvkové organizace sklad, firmě v souvislosti s kauzou vypovědělo smlouvu. Obdobně se k věci postavil o něco dřív pražský magistrát, který v dubnu vypověděl smlouvu prodejně nakladatelství na Andělu. Policie už dřív prošetřovala nakladatelství kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Případ v létě 2018 ale uzavřela s tím, že se trestný čin nestal. Policisté podle tehdejšího vyjádření mluvčího Jana Daňka neprokázali, "že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička, bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti". Mluvčí dodal, že obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů nebo osob v českém právu zakotven není.

Na rozvojovou pomoc dá ČR příští rok stejně jako letos 1,1 mld.

Na dvoustrannou rozvojovou a humanitární pomoc pošle Česko příští rok stejně jako letos 1,1 miliardy korun. Rozhodla o tom vláda. "Přes ekonomický propad podporujeme stabilizaci křehkých zemí a vytváříme příležitosti pro českou ekonomiku na rozvojových trzích," uvedl na twitteru úřad ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Dvoustranná pomoc příští rok zamíří stejně jako letos především do šesti prioritních zemí české rozvojové spolupráce, a to do Bosny, Gruzie, Moldavska, Kambodži, Etiopie a Zambie. Na dvoustrannou pomoc je určeno zhruba 707 milionů korun. Kromě šesti prioritních zemí letošní plán rozvojové spolupráce počítá i s pokračováním specifického programu pro pomoc Ukrajině. Z celkového rozpočtu pomoci by pro tuto zemi mělo být vyčleněno 20 milionů korun.

V domově v Litovli budou testováni na covid klienti i pracovníci

Domov pro seniory v Litovli na Olomoucku se kvůli výskytu onemocnění novým typem koronaviru uzavřel návštěvám. Pozitivní test na nákazu zde má od víkendu 16 lidí, otestováni by měli být postupně všichni zaměstnanci a klienti, řekla ČTK Růžena Haliřová z krajské hygienické stanice. Všichni lidé mají zatím lehký průběh onemocnění. Kraj má v případě zhoršení stavů zajištěnu lůžkovou kapacitu, zatím to nebylo potřeba, řekl ČTK hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). V Litovli se nákaza ve větším rozsahu vyskytuje podruhé, v březnu bylo město kvůli rostoucím počtům případů společně s dalšími obcemi v okolí na dva týdny uzavřeno.

Z covidu se v ČR vyléčilo přes 7000 lidí, tři čtvrtiny nakažených

Počet vyléčených z nemoci covid-19 v Česku překročil 7000. Uzdravily se už téměř tři čtvrtiny lidí s prokázanou nákazou. Aktuálně se s ní potýká 2362 lidí. V pondělí přibylo 69 případů nákazy, což byl nejvyšší přírůstek za posledních pět dní. Za sto dnů šíření nákazy se do pondělí covidem-19 nakazilo 9697 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 09:00. Největším ohniskem koronaviru v Česku zůstává důl Darkov v Karviné, kde bylo pozitivně testováno víc než 400 lidí - zaměstnanců a jejich blízkých. V posledních dnech se nákaza prokázala také v domově pro seniory v Litovli na Olomoucku, kde se nakazilo nejméně 16 lidí z řad klientů i personálu.

Pacientky kritizují nedostupnost moderních léků na rakovinu v ČR

Pacientská organizace ONKO Unie kritizuje nedostupnost moderních léků na rakovinu prsu s metastázami. Léky se po tříletém posuzování nebudou hradit z veřejného zdravotního pojištění, uvedla unie v tiskové zprávě. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) jejich prospěšnost nezpochybňuje, u dvou ze tří těchto léků, takzvaných CDK 4/6 inhibitorů, podle mluvčí Barbory Peterové řízení o přiznání úhrady ze zdravotního pojištění ještě neskončila. U třetího je podáno odvolání na ministerstvu zdravotnictví. "Čeští i evropští lékaři skupinu léků CDK 4/6 inhibitorů považují za zlatý standard léčby a sami ji chtějí používat. Tato léčba významným způsobem prodlužuje život pacientek i o několik let a výrazně zmírňuje projevy zhoubného onemocnění," uvedla ředitelka ONKO Unie Petra Adámková.

SÚKL podle Peterové nerozporuje přínos tohoto typu léčby pro pacientky s metastatickým karcinomem prsu. "Nicméně pro jejich vstup do systému úhrad je nezbytné prokázat také nákladovou efektivitu a akceptovatelný dopad do rozpočtu," sdělila ČTK Peterová. Podle Adámkové je ČR jediná země v EU, kde není lék hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Získat ho tak mohou jen pacientky, které úspěšně požádají o mimořádnou úhradu léku na výjimku v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Česká onkologická společnost vydala pro největší pojišťovnu VZP doporučující stanovisko. Rakovina prsu představuje skoro pětinu všech zhoubných nádorů u žen.

Následky povodní řeší 160 hasičů, začínají čerpat vodu ze sklepů

Na čištění silnic, nánosy bahna i naplavenin se dnes zaměří přes 160 hasičů, kteří pomáhají s odstraňováním následků ničivých povodní na Uničovsku a Šumpersku. Na místě podle jejich mluvčí zasahuje od rána 30 jednotek včetně těžké techniky, další techniku zajišťují také postižené obce. Voda v oblasti již opadla, hasiči se tak mohou zaměřit na čerpání vody ze sklepů. ČTK to řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Silná bouřka s následnou povodní se oblastí prohnala v noci na pondělí. Má jednu oběť, osmačtyřicetiletou ženu z místní části Šumvaldu Břevence. Po čtyřiasedmdesátileté seniorce z Oskavy na Šumpersku, pod kterou se utrhl břeh, policie stále pátrá.

Vítězný návrh podoby památníku v Letech má podobu lesa

Vítězem soutěže na podobu památníku Lety - Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách se stal návrh Atelieru Terra Florida a Atelieru Světlík. Jejich návrh má symbolickou podobu lesa. Zástupci Muzea romské kultury v Brně, které chce památník postavit, dnes veřejnosti představili vítězný návrh. Porota vítěze vybrala ze sedmi finalistů. Soutěže na podobu památníku se původně zúčastnilo 41 návrhů z 12 zemí. Návrhy byly odevzdávané a posuzované anonymně. Muzeum chce památník otevřít v roce 2023.

Jak uvedla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová, náklady na stavbu památníku v Letech činí 31,5 milionu korun, 25,5 milionu korun z toho poskytnou tzv. Norské fondy. Dalších 13,5 milionu korun pocházejících ze zahraničních peněz bude použito na vnitřní vybavení a expozice. Na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy nyní stojí vepřín. Výběrové řízení na jeho demolici by se mělo uskutečnit letos. Na demolici dal stát kolem 110 milionů korun.

Divadlo Říše loutek slaví výstavou 100 let své existence

Divadlo Říše loutek u příležitosti 100 let své existence představí historické loutky, rekvizity, ukázky dekorací a kostýmů doplněné dobovými fotografiemi. Výstava Muzea hlavního města Prahy připomíná také práci těch, kteří loutkám dávají život. V doprovodném programu jsou i workshopy výroby loutek a komentované prohlídky s autory. Výstava v domě U Zlatého prstenu potrvá do 31. ledna.

Zakladatelem divadlo Říše loutek byl Vojtěch Sucharda. Přesně 26. září 1920 se poprvé rozhrnula opona a loutky sochaře Vojty Suchardy v dekoracích Anny Suchardové-Brichové zahrály pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. A pak se hrálo každou sobotu a neděli. Divadlo brzy získalo značné umělecké renomé, od roku 1928 působí v budově Městské knihovny na Starém Městě ve světově unikátním prostoru kukátkového jeviště a hlediště. Během svého trvání hraje nepřetržitě. Česko má jako loutkářská velmoc tradici lidového loutkářství zapsanou i v seznamu kulturního dědictví UNESCO.

V Praze se na podzim uskuteční ME ve vodním slalomu

V Praze se na podzim uskuteční mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Bude náhradou za odložený šampionát v Londýně, který byl v květnu zrušen kvůli koronaviru. V Troji se bude závodit v termínu od 18. do 20. září, kdy se měl na tamní dráze konat závod Světového poháru. Ten ale Mezinárodní kanoistická federace (ICF) odložila na říjen, což bylo pro tuzemské pořadatele nepřijatelné. Proto se organizátoři rozhodli usilovat o pořadatelství mistrovství Evropy a se svou nabídkou u evropské federace uspěli. Mistrovství Evropy ve vodním slalomu se do Česka vrátí po dvou letech, pokud tedy jeho konání nezmaří opatření proti koronaviru.

Počasí

Zataženo až oblačno, v jihozápadní polovině území přeháňky nebo déšť, na jihu Čech i vydatnější, jinde srážky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, v jihozápadní polovině Čech kolem 16 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C.