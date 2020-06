Průmyslová výroba v ČR klesla o třetinu, zahraniční obchod o 40 procent

Koronavirová krize se v dubnu v projevila ve statistikách průmyslu, zahraničního obchodu i stavebnictví. Průmyslová výroba v Česku v dubnu meziročně propadla o 33,7 procenta. Podle dostupných údajů jde o největší propad od roku 2001, odkdy Český statistický úřad vede srovnatelnou řadu.. Pokles byl ve všech odvětvích, nejvyšší u výroby aut. Hůře než se čekalo si v dubnu vedl také zahraniční obchod. Vývoz zboží v dubnu meziročně klesl o 40 procent na 191,4 miliardy Kč a dovoz o 27 procent na 218,3 miliardy. Za zhoršením bilance může především propad exportu automobilů a dílů. Obchodní bilance tak byla nejnižší od vstupu země do Evropské unie. Stavební produkce se v dubnu snížila o 4,6 procenta, dopad epidemie koronaviru se negativně odrazil zejména v pozemním stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů. Výroba v něm klesla o 10,5 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, do kterého patří z velké části dopravní infrastruktura, rostlo o 13,5 procenta, tedy výraznějším tempem než v předchozím měsíci.

Premiér Babiš slíbil, že kompenzaci za výpadek příjmů dostanou obce podle počtu obyvatel

Obce by mohly dostat náhradu za výpadek příjmů kvůli vyplácení koronavirových kompenzací podle počtu obyvatel. Podle starostky Mnichovic u Prahy Petry Peckové ze Starostů a nezávislých to přislíbil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jednat o tom chce v těchto dnech a příští týden má předložit návrh zákona. Obce a kraje chtějí nahradit příjmy z daní, o které přišly kvůli vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých firem. Premiér dříve samosprávám slíbil, že peníze dostanou formou dotací. To Pecková kritizovala jako byrokraticky náročné. Odmítla také námitky, že malé obce získají málo peněz.

Podle starostky stát může pro obce, které mají třeba jen 50 obyvatel, udělat jiný výpočet.

Jihomoravský kraj podle radních letos přijde o víc než miliardu korun ze sdílených daní. Původně měl dostat přes sedm miliard. Výpadek chce kraj pokrýt odkladem investic a snížením provozních výdajů.

Krajský úřad v Olomouci potvrdil změnu územního rozhodnutí na dálnici D1 u Přerova

Příprava stavby posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic může pokračovat. Rozhodl o tom krajský úřad v Olomouci, který potvrdil změnu územního rozhodnutí. Tu loni v listopadu povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Proti změně územního rozhodnutí bylo podáno devět odvolání, kterým krajský soud nevyhověl. Poslední úsek dálnice D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde teď řidiči čekají v dlouhých kolonách. Stavba musí začít nejpozději v roce 2021.

Cermat: Testy z češtiny a matematiky letos zvládlo méně maturantů než v loňském roce

Neúspěšnost u maturitních testů letos oproti loňskému roku vzrostla. Vyplývá to z údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Didaktický test z matematiky nezvládlo 17 a půl procenta žáků, loni to bylo o dva procentní body méně. U testu z češtiny neuspělo zhruba 14 procent maturantů, což je meziročně o necelé 4 procentní body víc. Podle Cermatu výsledky souvisí s vysokou účastí středoškoláků u maturitních zkoušek. Kvůli opatřením proti koronaviru totiž nikdo z nich na konci druhého pololetí nepropadl, a ke zkoušce tak mohli jít všichni žáci posledních ročníků.

K testům letos nepřišlo jen 1,5 procenta žáků, kteří se k nim přihlásili poprvé. V minulém školním roce se nedostavilo přes 8 procent prvomaturantů.

Podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO jsou průměrné výsledky srovnatelné s minulými roky. Plaga uvedl, že ve školách zafungovala on-line výuka i následná příprava maturantů ve třídách. Vrátit se do nich mohli 11. května, předtím byly školy pro všechny žáky kvůli protiepidemickým opatřením zavřené.

Olomoucko zasáhly povodně, zemřel jeden člověk, desítky domácností byly evakuovány

Nedělní bouřky zvedly hladiny řek ve východní polovině České republiky, nejvíce však postihly Olomoucký kraj. Při lokálních povodních tam na Uničovsku a Šumpersku zemřela osmačtyřicetiletá žena, další žena ve věku 74 let se pohřešuje. Desítky lidí hasiči ze zatopených domů zachránili. Vyprostili také osoby uvázlé v zatopených automobilech. Ve většině postižených obcí bylo poškozeno plynové a elektrické vedení, některé silnice byly zatopeny a v Oskavě voda strhla most. Bouřky zaměstnaly hasiče také v Moravskoslezském, Jihomoravském a Pardubickém kraji a na Vysočině. Olomoucký kraj chystá na pomoc obcím sbírku, podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) budou škody obrovské. Podle vodohospodářů v povodí Moravy průtok v některých tocích vzrostl po prudkých srážkách a bouřkách až stonásobně. Většina toků byla v poledne už ale po kulminaci.

NSZ: Za nouzového stavu ubylo v Česku majetkových trestných činů

Počet lidí, proti kterým bylo vedeno trestní stíhání pro majetkové trestné činy, za nouzového stavu ve srovnání se stejným obdobím loni poklesl o více než polovinu. Nejvyšší státní zastupitelství eviduje za dobu nouzového stavu 8354 trestných činů krádeže, které byly kvalifikovány v přísnější trestní sazbě. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí NSZ Petr Malý. Nejvyšší státní zastupitelství za nouzového stavu eviduje i trestné činy související s výskytem a šířením nemoci covid-19. "Bylo evidováno celkem 152 trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci ve fázi prověřování, z toho čtyři pachatelé jsou pro tento trestný čin stíháni, a 11 věcí tohoto trestného činu v nedbalostní formě - jeden pachatel je stíhán," uvedl mluvčí.

V Praze začala výstava fotografické soutěže World Press Photo

Výběr nejlepších reportážních fotografií nabízí v Praze výstava k 63. ročníku soutěže World Press Photo. Česká metropole je prvním místem, kam výstava zamířila po nedávné premiéře v Amsterdamu. Světovou přehlídku, v čele s vítězným dílem Japonce Jasujošiho Čiby, které zachycuje atmosféru súdánských demonstrací, letos doplní i fotografie tuzemských autorů. Na výstavě Koronavirus - Život v nouzovém stavu představí své práce čeští fotoreportéři dokumentující téma koronaviru v Čechách. Výstava končí 28. června.

NKÚ: Na kůrovcovou kalamitu reagovaly Lesy ČR pomalu

Státní podnik Lesy České republiky reagoval na kůrovcovou kalamitu pomalu. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu z let 2016 až 2018. Kůrovcová kalamita byla nejhorší v roce 2016, podle kontrolorů ale podnik zavedl jen částečná opatření jako úmyslné omezení těžby nebo přesun pracovníků na zpracování kůrovce. Lesy ČR i ministerstvo zemědělství začaly kůrovcovou kalamitu razantněji řešit až v roce 2019. Nejvyšší kontrolní úřad taky kritizuje prodej dřeva - ve srovnání s předchozími lety ho podnik prodával méně výhodně.

Počasí na úterý

Zataženo až oblačno, v jihozápadní polovině území přeháňky nebo déšť, na jihu Čech i vydatnější, jinde srážky jen ojediněle. Na východě ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v jihozápadní polovině Čech kolem 16 °C, na horách kolem 13 stupňů Celsia.