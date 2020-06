V pondělí se chystá další vlna uvolňování

Českou republiku čeká od pondělí další krok k návratu do normálního života. Na veřejné akce může přijít až maximálně 500 lidí. Divadla, kina či koncertní sály už nemusejí dodržovat rozestupy v hledištích, zrušena budou omezení pro restaurační zahrádky. Od 8. června nebude povinné nosit roušku u bazénů a na koupalištích, nemusejí ji mít televizní a rozhlasoví moderátoři a redaktoři s hosty ve studiu, pokud dodrží dvoumetrový odstup. Současně s uvolňováním omezení se rozšiřují možnosti cestování, zejména do sousedních států. Nadále zůstává povinnost nosit roušky v uzavřených prostorech, jako jsou prostředky veřejné dopravy, obchody, nemocnice či úřady. Od pondělí budou moct žáci druhých stupňů základních škol a všech ročníků středních škol na konzultace či třídnické hodiny. Docházka nebude povinná. Děti budou ve školách rozděleny do skupin nejvýše po 15. Zájemci o studium maturitních oborů budou dělat v pondělí a úterý na středních školách jednotné přijímací zkoušky. Letos je k nim přihlášeno 93 908 uchazečů, tedy zhruba o čtyři tisíce víc než loni. Kvůli opatřením proti COVID-19 budou mít žáci na složení zkoušky místo dvou pokusů jen jeden.

Předseda Senátu poletí na Tchajwann, tvrdí ČT

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se podle České televize rozhodl absolvovat cestu na Tchaj-wan. Návštěva by se měla údajně konat od 30. srpna. Vystrčil v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce odmítl cestu či její termín potvrdit, odkázal při tom na svou úterní tiskovou konferenci. Pokud však vyrazí, počítá s tím, že se cesty zúčastní podnikatelská delegace. Vystrčil opět kritizoval chování čínské ambasády, například telefonické varování Čínské velvyslanectví v lednu před cestou na Tchaj-wan varovalo někdejšího předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS). Při lednovém setkání se prezidentem Milošem Zemanem a Vondráčkem na Hradě dostal dopis, který prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Podle některých informací za dopisem stojí prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který to odmítá.

Ministryně financí: ČR se velkému schodku nevyhne

S velkými schodky rozpočtu počítá ministryně financí Alena Schillerová( za ANO). Uvedla to v debatě na TV Prima. Výši schodku nechce odhadovat, ale jak již uvedla dříve, letos by mohl dosáhnout až 500 miliard korun. Konsolidace po letošku je v plánu na sedm let. Ministryně už má připravenou novelu zákona o státním rozpočtu, návrh chce nejprve projednat v koalici. Předložit by ho případně chtěla do konce června. Naposledy Sněmovna souhlasila se zvýšením schodku na 300 miliard korun 22. dubna. Před pandemií koronaviru byl schodek rozpočtu letos naplánován na 40 miliard.

Schillerová nepodporuje státní záruku pro společnost Smartwings

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nepodporuje státní záruku pro leteckou skupinu Smartwings. V debatě Partie televize Prima dnes řekla, že nezaznamenala, že by se nyní o nějaké konkrétní podpoře jednalo. Podle serveru Lidovky společnost požádá stát o půjčku 900 milionů korun. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. Valná hromada firmy se ve čtvrtek dohodla, že v případě dohody se státem budou záchranu firmy financovat všichni akcionáři. Vedle státní záruky, se kterou nesouhlasí, nevidí ani žádný jiný způsob, jak situaci Smartwings řešit. V polovině května Schillerová řekla, že jí nedává smysl nic jiného, než aby stát koupil ve Smartwings stoprocentní podíl. Uvedla tehdy, že kapitálový vstup státu je logickou možností. Opozice případnou státní pomoc kritizuje. Podle ní firma není strategickým podnikem. Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Skupina Smartwings loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Nyní čelí finančním problémům kvůli propadu zájmu o cestování v důsledku koronavirové krize.

Na Slovensko zamířily první vlakové spoje

Směrem do Košic a do Bratislavy dnes vyjely po koronavirové pauze první vlakové spoje. Šlo o vlaky soukromého dopravce RegioJet. Podle mluvčího společnosti Aleše Ondrůje vlaky do slovenského hlavního města byly zaplněné z 50 až 60 procent, místa ve vlaku do Košic byla zaplněná ze 70 procent. Spoje na Slovensko měly pauzu od 13. března. Od pondělí by měly jezdit také vlaky Českých drah a ve čtvrtek by se měl přidat Leo Express. V polovině června pak přibudou i další vlakové spoje do Rakouska a Německa. Čekat se naopak musí nadále u vlaků do Polska. Od čtvrtka byla zrušena všechna omezení cest na Slovensko, od pátečního poledne se pak uvolnilo i cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem.

Soud ve Štrasburku začal loni řešit 16 nových stížností na ČR

Evropský soud pro lidská práva se v loňském roce začal věcně zabývat 16 novými stížnostmi proti ČR. Sedm z nich podal podnikatel Shahram Zadeh souzený za daňové úniky a také kvůli ovlivňování svědků, který kritizuje svou vazbu. U žádné z loňských stížností zatím soud neshledal porušení úmluvy o ochraně lidských práv. Tři z dřívějších případů loni skončily smírem a ČR se v nich zavázala vyplatit celkem 1,2 milionu korun. Vyplývá to ze zprávy vládního zmocněnce, kterou se bude v pondělí zabývat vláda. Šestnáctka nových stížností, které loni soud oznámil české vládě, je jen zlomkem těch, které byly proti Česku ve skutečnosti podány - 276 jich loni soudci odmítli a dalších 122 čekalo na vyřízení, uvedla ČTK. Od vzniku samostatné České republiky až do konce loňského roku řešil ESLP celkem 800 stížností proti ČR. Žádné porušení úmluvy neshledal v 311 případech, alespoň jedno porušení pak v 224 kauzách. Dalších 118 případů skončilo smírně, u 30 Česko samo uznalo porušení úmluvy. Bez konečného rozhodnutí je 55 kauz a ve zbylých 62 případech vzali stěžovatelé své stížnosti zpět.

V nouzovém stavu ubylo testů na HIV

Kvůli koronavirové nákaze a nouzovému stavu ubylo v Česku v březnu a dubnu testování na AIDS. Zatímco loni za tyto dva měsíce lékaři provedli celkem 233.000 testů a odhalili 40 případů nákazy virem HIV, letos bylo vyšetření 194.000 a nových pacientů 23. Vyplývá to ze statistik Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS. V Česku se provádějí testy dárcům krve, těhotným ženám, při preventivních vyšetřeních, lidem s příznaky, kvůli získání mezinárodního potvrzení o bezinfekčnosti či na vlastní žádost. Od počátku sledování od října 1985 do konce dubna experti evidovali 3655 lidí s infekcí HIV. U celkem 684 nakažených se nemoc rozvinula. Zemřelo 315 pacientů.

K 70. výročí smrti Milady Horákové vychází kniha o její rodině

U příležitosti 70. výročí smrti Milady Horákové, která byla popravena 27. června 1950 po komunistickým režimem vykonstruovaném procesu, vychází kniha o její rodině. Publikace nazvaná „ Jdu s hlavou vztyčenou“ vznikla na základě rozhovorů Daniela Anýže s dcerou Horákové Janou Kánskou. Titul je citací z posledního dopisu, který česká právnička a politička adresovala svým nejbližším. V otevřených osobních rozhovorech se Kánská svěřila autorovi s detaily, které má více než 70 let stále před očima. Vzpomíná například na poslední setkání s maminkou pár hodin před popravou, které ona i teta se strýcem proplakali, zatímco odsouzená Milada jim dodávala odvahu. Kánská se kvůli nacistickému i komunistickému režimu musela obejít bez rodičů. Vlastní domov našla až jako dospělá žena ve Spojených státech.

Předpověď počasí na pondělí

Počasí v Česku bude nadále ovlivňovat zvlněné frontální rozhraní, které jen zvolna bude postupovat k východu. V noci bude ještě většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. K ránu od západu ustávání srážek. Přes den pak čekáme většinou oblačno, během dne ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 19 °C. Mírný severní vítr 2 až 5 m/s.