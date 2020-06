Vyhoštění ruští diplomaté opustí ČR v neděli

Dva ruští diplomaté, které Česko vyhostilo v souvislosti s kauzou údajné hrozby českým komunálním politikům jedem ricin, opustí Prahu v neděli. Agentuře TASS to řekl Michail Brjuchanov, náměstek šéfa ruské vládní agentury Rossotrudničestvo, pro kterou diplomaté pracují. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin jejich vyhoštění nazval „odpornou a podlou provokací“ ze strany českých úřadů. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pátek informovali, že záležitost byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Rusko slovy pohrozilo šéfa ruské civilní rozvědky Sergeje Naryškina. Nic bližšího však Naryškin neoznámil.

K evropským protestům proti rasismu a policejnímu násilí se připojili i lidé v Praze

Asi 300 převážně mladých lidí se sešlo na Staroměstském náměstí v centru Prahy na demonstraci proti policejnímu násilí a rasismu v USA i dalších zemích. Demonstranti, převážně cizinci, měli roušky s nápisem "I can´t breathe" (nemohu dýchat) nebo transparenty "Bez spravedlnosti není mír" a různá protirasistická hesla. Mezi řečníky byli Američané dlouhodobě žijící v Praze, kteří zdůraznili, že v českém hlavním městě se s projevy rasismu nesetkávají. Účastníci akce poklekli rovněž na dlažbu a předčítali jména obětí údajné policejní brutality. Účastníci se tak připojili k celoevropskému protestu. Tisíce lidí v Londýně, Manchesteru, Berlíně nebo Hamburku se sešli, aby uctili památku černocha George Floyda, kterého na konci května při zatýkání v USA udusil bělošský policista.

Změna ve vedení Rady pro strukturální a investiční fondy

Kabinet na pondělním zasedání projedná návrh, podle kterého by Radu pro Evropské strukturální a investiční fondy vedl do budoucna ministr(yně) pro místní rozvoj. Úprava statutu rady navazuje na podobnou změnu v zákoně, po které už předpis nevyžaduje, aby v čele rady stál premiér. Nynější předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se v půlce prosince 2018 zasedání rady přestal účastnit na doporučení orgánů Evropské unie, které se zabývají jeho možným střetem zájmů. Andrej Babiš z vedení rady odstoupil po kritice ohledně možného střetu zájmů. Rada je poradním orgánem vlády. Jejím úkolem je posuzovat otázky spojené s evropskou politikou soudržnosti. Jednání rady se mimo jiné zaměřuje na soulad evropských dotačních programů s dohodou, kterou má ČR s EU. Rada také navrhuje vládě opatření týkající se čerpání fondů. Loňský závěr auditu Evropské komise, který se týkal dotací ze strukturálních fondů EU, konstatoval, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřeneckých fondů. ČR by kvůli tomu měla vracet do unijního rozpočtu stovky milionů korun. Premiér obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.

O křeslo v Senátu po Kuberovi se utká Hanza s Bergmanem

O uprázdněné senátní křeslo po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS) se v druhém kole doplňovacích voleb na Teplicku utkají primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (nestraník za Senátor 21). Teplický primátor vyhrál první kolo s náskokem před dalšími osmi soupeři. Získal 29,73 procenta hlasů. Bergman, který v roce 2018 postoupil do druhého kola s Kuberou, obdržel 22,15 procenta. Druhé kolo voleb se uskuteční 12. a 13. června. Volby provázela zvýšená hygienická opatření kvůli zamezení šíření koronaviru. Lidé volili v rouškách, k dispozici byla dezinfekce. Na průběh hlasování od pátku do dneška dohlížela policie.

Většina Čechů z obav kvůli nákaze koronavirem letos na zahraniční dovolenou nepojede

57 procent Čechů, kteří chtěli letošní letní dovolenou strávit v zahraničí, od svých plánů raději ustoupila kvůli možnému riziku nákazy. Pokud se hranice plně otevřou, pak ti, co plánují vycestovat, zamíří nejčastěji na Slovensko, do Chorvatska a Řecka. Vyplývá to z průzkumu, který úvěrová společnost Fair Credit uskutečnila koncem května mezi více než tisícovkou respondentů. Téměř polovina dotazovaných, kteří budou trávit letní dovolenou v Čechách, zůstane doma, u příbuzných nebo na vlastní chalupě. Na zahraniční dovolenou letos plánovalo vyjet 56 procent Čechů. Na 57 procent z nich ale situaci přehodnotilo a kvůli možnému riziku nákazy za hranice nevycestují. Zbývajících 11 procent chce letní dovolenou v zahraničí strávit za každou cenu i s akceptováním určitých omezení, respektive 32 procent chce vycestovat, ale čeká na konečné podmínky. Dovolené v zahraničí jsou nakloněni o něco častěji mladší lidé do 35 let a také vysokoškoláci.

Polní nemocnice dostanou nové zdravotnické kontejnery

Nové roztahovací zdravotnické kontejnery budou sloužit jako jednotky intenzivní péče a operační sály. Státní podnik Vojenský technický ústav, který kontejnery pro polní nemocnice zkompletuje, za ně zaplatí celkem asi 45 milionů korun. Informace o zakázce předloží v pondělí na zasedání vlády ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Součástí zakázky je i nákup zdravotnické výbavy pro tyto zdravotnické moduly polních nemocnic. Česká armáda má k dispozici 6. a 7. polní nemocnici, obě sídlí v posádce v Hradci Králové. Jejich zařízení je tvořeno kontejnery a stany, které lze společně propojit. Jednotlivé části mohou pracovat samostatně, nebo být využity jako celek. Polní nemocnice armáda nasadila v minulosti například v Afghánistánu, Iráku, Pákistánu nebo na Balkáně.

Celníci zadrželi na Zlínsku kamion s odpadem z Itálie

Při kontrole nákladního vozu na dálnici D55 na Zlínsku odhalili celníci náklad směsného odpadu z Itálie, ke kterému neměl řidič potřebné doklady. Podle mluvčího Celního úřadu pro Zlínský kraj Dušana Janiše vezlo auto použitý materiál z nemocnic včetně injekčních stříkaček. Případ nyní celníci řeší společně s příslušnými správními orgány.

Na Dole Darkov začalo další plošné testování

Společnost OKD v Karviné, kde je momentálně ohnisko koronaviru, začala další část plošného testování zaměstnanců. Hygienici chtějí celkem otestovat okolo 1600 lidí, 387 z nich odebrali vzorky už v úterý. Druhá etapa plošného testování má zjistit, zda se covid-19 neprojevil u pracovníků, jejichž vzorky byly při prvním testování před dvěma týdny negativní. Vzorky se budou odebírat do úterý, nejvíce odběrů je naplánováno na neděli. V souvislosti s ohniskem na Dole Darkov bylo k pátku v evidenci hygieniků 396 pozitivně testovaných lidí. Mezi nimi je 258 zaměstnanců dolu a 131 jejich příbuzných. Mezi nakaženými zaměstnanci je i 20 polských pendlerů. Dalších sedm pozitivně testovaných jsou lidé z jiných firem, které v dole provádějí třeba údržbu. Celkově bylo v Moravskoslezském kraji od počátku pandemie zaznamenáno přes 1600 nakažených, téměř 1000 lidí už se vyléčilo, 51 zemřelo. V OKD pokračují zpřísněná opatření. V Dole Darkov se stále netěží a dělají se tam jenom práce nezbytné pro zajištění bezpečného chodu dolu.

Íránci zadržovali expedici Tatra kolem světa 2

Cestovatelskou expedici Tatra kolem světa 2 v sobotu krátce zadržela íránská policie. Tým pod vedením Marka Havlíčka pořizoval záběry dronem na místě, kde to úřady zakazují. Nakonec je ale policisté po několika hodinách propustili, jak potvrdil Radiožurnálu sám Havlíček. S jednáním o jejich propuštění pomáhala i česká diplomacie. Chyba stála expedici po tříměsíčním čekání na otevření hranic v Turecku další čas.

On-line koncerty Pražského jara zaznamenaly 1,2 milionu zhlédnutí

11 živých koncertů alternativního programu letošního festivalu Pražské jaro si prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí našlo v součtu 1,2 milionu diváků v České republice a 53 zemích světa. ČTK o tom informoval mluvčí festivalu Pavel Trojan mladší. "Za normálních okolností program Pražského jara připravujeme s několikaletým předstihem, alternativní program vznikal v řádu týdnů. V krátkém čase jsme si museli osvojit mnoho nových dovedností - naším úkolem bylo koncerty vymyslet, organizačně zajistit, ale nově také zprostředkovat divákům, kteří se z koncertních sálů přesunuli k obrazovkám a displejům," uvedl ředitel Pražského jara Roman Bělor. Na jedenácti koncertech zahrály Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR), Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, PKF - Prague Philharmonia a Česká filharmonie. Ze Spojených států zahrál exkluzivně pro diváky Pražského jara sólový recitál kanadský houslista James Ehnes. Na závěr festivalu 4. června zahrála Česká filharmonie vedená Jakubem Hrůšou z Rudolfina díla Ludwiga van Beethovena v úpravě pro smyčcový orchestr. Vybrané koncerty zprostředkovala Česká televize a Český rozhlas. Všem, kteří si vstupenky zakoupili na původně ohlášený program, je vstupné vráceno v plné výši. K dnešnímu dni byly refundovány vstupenky za 13 milionů korun, vstupenky v hodnotě 1,5 milionu korun se posluchači rozhodli Pražskému jaru darovat.

Nové pop-up knihkupectví v Českém centru v Paříži

Tento týden otevřelo České centrum v Paříži České pop-up knihkupectví s kompletním přehledem francouzských překladů české literatury. Mezi více než stovkou titulů nechybí romány od klasiků jako jsou Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek či Milan Kundera, přes autory ve Francii dobře známé jako Petr Král, Patrik Ouředník nebo Lenka Horňáková-Civade až po novinky ze současné české literatury. Početně zastoupené jsou ilustrované dětské knihy a komiksy, a to jak klasické jako Dášenka nebo Maxipes Fík od Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna, tak současné hity jako Alois Nebel nebo Zátopek, oba ztvárněné výtvarníkem Jaromírem 99.

Počasí na neděli

V neděli bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky. Zejména východní část země zasáhnou silné bouřky. Doprovázet je budou intenzivní srážky, napršet může úhrnem až 45 litrů na metr čtvereční. Meteorologové očekávají, že stoupnou hladiny řek, v částech Olomouckého a Pardubického kraje proto platí povodňová bdělost. Nejvyšší denní teploty se čekají mezi 17 až 21 °C, na jihovýchodě až 25 °C.