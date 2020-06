Česko vyhostilo dva ruské diplomaty kvůli kauze s ricinem

Česko vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Kauza byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Novinářům to oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle Babiše incident poškodil česko-ruské vztahy a způsobil bezdůvodné vytížení českých bezpečnostních složek. Česko podle premiéra nemůže tolerovat podobné akce na svém území. Podle Petříčka se diplomacie snažila záležitost vyřešit diskrétně, ruský přístup jí ale nedal jinou možnost než přistoupit k prohlášení dvou diplomatů ze persona non grata. Česko tak podle ministra učinilo i s vědomím, že z ruské strany bude pravděpodobně následovat reciproční krok. V diplomacii je obvyklé, že na vypovězení diplomatů druhý stát reaguje stejně.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) souhlasí s vyhoštěním dvou ruských diplomatů kvůli kauze údajné hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Ruských diplomatů je ale v Česku stále příliš mnoho, řekli shodně ČTK. Oba jsou ještě spolu se starostou Řeporyj Pavlem Novotným (ODS) stále pod policejní ochranou. Všechny tři komunální politiky Moskva kritizuje kvůli jejich krokům jako odstranění pomníku maršála Ivana Koněva nebo pamětní desky takzvaným vlasovcům, kteří osvobozovali Prahu v roce 1945.

Ruské velvyslanectví v České republice na facebooku uvedlo, že považuje vyhoštění dvou svých diplomatů za nepřátelský krok, který byl od počátku založen na nepodloženém obviňování v médiích. Podle ambasády to svědčí o nezájmu Prahy normalizovat vztahy mezi zeměmi, které poslední dobou degradovaly, za což dává vinu české straně. "Jedná se o vykonstruovanou provokaci. Tento nepřátelský krok, jenž od počátku byl založen na nepodloženém obviňování v médiích, svědčí o nezájmu Prahy normalizovat rusko-české vztahy, které poslední dobou degradovaly, a to ne naší vinou. Jsme hluboce rozčarováni z takového přístupu českých partnerů, jenž nechává čím dál menší prostor pro konstruktivní dialog," uvedla ambasáda.

Nezaměstnanost se v květnu meziměsíčně zvýšila o 3,6 procenta

V Česku bylo na konci května přes 266 tisíc lidí bez práce, o zhruba 12 tisíc víc než v dubnu. Nezaměstnanost se v květnu zvedla z dubnových 3,4 na 3,6 procenta. Oznámila to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Nejvíc uchazečů o práci bylo z oborů služeb, stravovaní, obchodu, hotelnictví a dopravy. Úřadu práce se hlásili ale i pracovníci z agentur. Podle ministerstva je nárůst nezaměstnanosti na 3,6 procenta jen mírný. Proto zatím ministryně Maláčová nebude navrhovat zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Zlomový měsíc bude podle ní červenec, kdy lidem skončí dvouměsíční výpovědní lhůty, a pak září až klesne počet sezonních prací.

Letadla z Evropské unie mohou přistávat na všech letištích v Česku

Letadla ze zemí Evropské unie mohou od pátku přistávat na všech letištích v Česku. Ruší se omezení příletů pouze na letiště v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a Pardubicích. Rozhodla o tom vláda jako součást opatření pro uvolnění hranic. Na letištích ale budou zachovány hraniční kontroly, opatření bude platit do konce června. Kabinet usnesení zdůvodnil tím, že při cestování letadly trvá závažná hrozba rozšíření epidemie koronaviru v Česku. Policie by měla kontroly na letištích provádět "flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace", uvádí schválený materiál.

Tržby českých obchodníků v dubnu kvůli koronaviru klesly téměř o 11 procent

Tržby českých obchodníků poklesly v dubnu meziročně téměř o 11 procent. Důvodem jsou vládní opatření proti šíření nového koronaviru. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Do údajů nejsou započítané prodeje motorových vozidel. Nejvýraznější pokles zaznamenaly prodejny s oděvy a obuví - tam se tržby snížily o více než 80 procent. Narostl naopak prodej přes internet, který byl nejvyšší za 15 let.

Statistici zároveň upozornili, že vzhledem k mimořádným opatřením mohou být dubnová data později výrazně revidovaná.

Sněmovna se distancovala od výroků předsedy KSČM Filipa o legionářích

Sněmovna se distancovala od nedávných výroků svého místopředsedy a šéfa KSČM Vojtěcha Filipa o československých legionářích. Podle poslanců nejsou postojem Sněmovny. Shodli se na tom na návrh STAN všechny frakce s výjimkou komunistů. Filip již dříve jakékoli pochybení odmítl. Sněmovna také na podnět Romana Kubíčka (ANO) vyzvala Filipa, aby jako ústavní činitel důstojně reprezentoval Českou republiku a tradice její státnosti. ODS neúspěšně požadovala, aby Sněmovna vyzvala Filipa k omluvě. Občanští demokraté uspěli naopak s výzvou, aby se Ruská federace v souladu se vzájemnou smlouvou lépe starala o hroby legionářů. Dolní komora rovněž deklarovala, že legionáři se zásadním způsobem zasloužili o vznik samostatného svobodného a demokratického Československa, což podpořili i komunisté.

Filip v polovině května v rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady, aby svolily k budování pomníků československým legionářům, kteří padli v boji s bolševiky. Současně kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, označil je za "zločinné". Pražské politiky nařkl z neofašismu.

Hnědouhelná elektrárna Prunéřov I. ukončí provoz na konci měsíce

Elektrárna Prunéřov I. na hnědé uhlí ukončí provoz 30. června. Informoval o tom ředitel elektráren Prunéřov a Tušimice Otakar Tuček. Elektrárna byla na Chomutovsku postavena před 53 lety, provozuje ji energetická společnost ČEZ a v současnosti patří Prunéřov I. k největším znečišťovatelům ovzduší v republice. Zaměstnává 150 lidí, ti přejdou do elekrárny Prunéřov II. Za dobu své existence vyrobila tolik energie, kolik by stačilo v současnosti na více než dva roky v celé České republice. Podle ekologického hnutí Arnika předloni Elektrárny Prunéřov vypustily 4,5 milionu tun skleníkových plynů, což bylo druhé největší množství po Elektrárnách Počerady. Na předních místech je Prunéřov i v produkci prachu, plynů způsobujících kyselé deště a rtuti. Ekologické organizace Zelený kruh, hnutí Duha a Greenpeace oznámení o ukončení provozu elektrárny uvítaly.

Lokalitu elektrárny Prunéřov I bude chtít ČEZ podle ředitele podnikatelsky využít. Jednou z variant je výstavba paroplynového cyklu, další je klasická plynová kotelna, solární park, bateriové úložiště pro skladování vyrobené elektřiny, velké zásobníky horké vody apod.

Děti Země znovu vyhlásily anketu o Ropáka roku a Zelenou perlu

Sdružení Děti Země vyhlásilo 28. ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a 25. ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla. Návrhy mohou lidé posílat do 12. června a vítěz bude známý 26. června. Kandidátkou na obě ceny je letos ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). V tiskové zprávě to uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik. A to za přípravu věcného záměru nového stavebního zákona. Záměr podle něj jednak opět omezuje efektivní účast veřejnosti při povolování staveb a jednak výrazně snižuje ochranu různých veřejných zájmů na úkor rychlého a snadného vydání povolení. Podle Patrika se v nominacích určitě objeví třeba i ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

U kandidáta na Ropáka roku je nutné uvést důvod, tedy prosazování nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké antiekologické stavby. Loni bylo v nominaci 12 lidí. U kandidáta na Zelenou perlu roku je nutné uvést jméno autora výroku a jeho text a zdroj. Loni soutěžilo 40 výroků.

Hokejová extraliga bude v příští sezoně nesestupová, rozšíří se na 15 týmů

Hokejová extraliga bude v příští sezoně nesestupová, ale otevřená pro vítěze první ligy za předpokladu, že klub splní licenční podmínky. V ročníku 2021/22 pak sestoupí nejhorší z 15 účastníků přímo, další tým, který bude nejhorší ve fázi play down klubů na 11. až 14. místě, bude hrát baráž s vítězem druhé nejvyšší soutěže. Od sezony 2022/23 bude hrát extraligu opět obvyklých 14 mužstev. Po jednání výkonného výboru to oznámil prezident Českého hokeje Tomáš Král. Výkonný výbor propojil svůj původní návrh s variantou podoby soutěže pro příští čtyři sezony, na níž se v pondělí 25. května usnesly kluby. Podle ní se mělo hrát play down klubů na 11. až 14. místě, nejhorší mužstvo by následně hrálo baráž proti nejlepšímu týmu první ligy.

Počasí na sobotu

Oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno. Během dne místy déšť nebo přeháňky. Později večer v centrální části území místy vydatnější srážky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 15 až 21 °C, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 °C, na horách kolem 15 stupňů Celsia.