Vláda na mimořádné schůzi projedná zrušení opatření pro cestování do sousedních zemí

Mimořádné jednání vlády, které svolal na páteční ráno premiér Andrej Babiš (ANO) by mělo zrušit omezení při cestování mezi Českem, Rakouskem, Maďarskem a Německem. Se Slovenskem už omezení způsobená pandemií koronaviru skončila. Babiš to oznámil novinářům při návštěvě Karlovarského kraje. Nevyloučil, že omezení budou zrušena možná už od páteční půlnoci. Dosud museli lidé kvůli koronavirové pandemii při návratu z těchto zemí jít do karantény nebo se prokázat negativním testem na koronavirus.

Průměrná mzda v Česku v 1. čtvrtletí vzrostla na 34.077 korun, mzdy v ČR rostou rychleji než v EU

Průměrná mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o pět procent na 34.077 korun. Zaměstnanci tak dostávali v hrubém průměrně o 1610 korun více než před rokem. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 1,4 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Mzdy v Česku dlouhodobě rostou rychleji než v Evropské unii. Česká republika byla v roce 2019 se mzdami na 43 procentech celkového průměru EU, zatímco v roce 2014 to bylo jen 35 procent. Oznámil to ředitel odboru statistiky trhu práce Českého statistického úřadu práce Dalibor Holý. Při srovnání domácích mezd s unijním průměrem je patrný pouze jediný obor, kde české mzdy rostly pomaleji, a to je těžba a dobývání. Tam se hodinové mzdy v letech 2010 až 2019 zvýšily reálně v EU o 14 procent, ale v Česku jen o deset procent. "Nejvíce si polepšilo české školství, kde se mzdy za devět let reálně zvýšily o 37 procent, zatímco ty celoevropské jen o necelá dvě procenta, tedy jen lehce nad úroveň růstu cen. Výrazně rychlejší tempa růstu ve srovnání s průměrem EU byla také v kultuře, zdravotnictví a v ubytování, stravování a pohostinství," uvedl Holý.

Hlubinné úložiště jaderného odpadu by mohlo být u Temelína, na Vysočině nebo na Klatovsku

Úložiště jaderného odpadu by v Česku mohlo vzniknout ve 4 vybraných lokalitách - těmi jsou Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, ve hře je taky Hrádek na Jihlavsku a Březový potok na Klatovsku. Tato místa doporučil poradní panel Správy úložišť radioaktivních odpadů. Správa ve čtvrtek starosty těchto obcí o návrzích informovala. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Správy úložišť Martina Bílá. Jde o doporučení, které ještě musí schválit Rada správy. Ta je poradním orgánem ministerstva průmyslu. Finální slovo pak bude mít o úložišti jaderného odpadu vláda.

Obce, kterých se stále týká možnost vzniku úložiště jaderného odpadu v jejich okolí, zůstávají proti němu a hodlají proti němu dál bojovat. Starostové dotčených obcí to označili například jako zvůli státu a nulový zřetel na lidi.

Greenpeace podala trestní oznámení na KD pro podezření z šíření nakažlivé nemoci

Organizace Greenpeace podala na firmu OKD a její vedení trestní oznámení pro podezření z šíření nakažlivé nemoci. Firma podle ní pochybila, když nepřerušila provoz Dolu Darkov v Karviné poté, co se tam rozšířila nemoc covid-19. Greenpeace to oznámila v tiskové zprávě. V souvislosti s ohniskem v Dole Darkov bylo ke středě v evidenci hygieniků 385 pozitivně testovaných. Mezi nimi je 253 zaměstnanců dolu a 125 jejich příbuzných. Mezi nakaženými zaměstnanci je i 19 polských pendlerů. Dalších sedm pozitivně testovaných jsou lidé z jiných firem, kteří v dole dělají třeba údržbu. V dolech platí zpřísněná opatření. V Darkově se od 22. května netěží, firma uvedla, že se tam dělají jenom nezbytné práce pro zajištění bezpečného chodu dolu. Podle Greenpeace se vedení OKD trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dopustilo z nedbalosti. Přitěžujícím faktorem ale je, že se to stalo v době, kdy byl v Česku vyhlášen nouzový stav. Greenpeace uvedla, že první dva případy nákazy se na Dole Darkov objevily 30. dubna. "Počet nakažených se postupně zvyšoval, přesto vedení společnosti provoz dolu nijak neomezilo," uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Ministerstvo zahraničí chce posílit podporu ekonomické diplomacie

Ministerstvo zahraničí chce posílit podporu ekonomické diplomacie, aby usnadnilo export českým firmám po odeznění pandemie koronaviru. V souvislosti s pandemií se ve světě očekává posílení ochranářských opatření, což přístup na zahraniční trhy ztíží, uvádí ministerstvo v materiálu, který v pondělí projedná vláda. Podle dokumentu by se podpora exportu měla mezi roky 2021 a 2023 zvýšit z 200 na 300 milionů korun. Ministerstvo zahraničí v materiálu upozornilo, že vývoz se podílí až z 80 procent na českém hrubém domácím produktu. Pandemie koronaviru letos způsobila celosvětový hospodářský pokles, v roce 2021 se očekává opět oživení světové ekonomiky. Ministerstvo s odvoláním na Světovou obchodní organizaci ale varuje, že se očekává protiglobalizační trend, posílení tlaku na lokalizaci výroby a vznik nových obchodních bariér. Tyto trendy mohou export českých výrobků zkomplikovat, a tím i zpomalit obnovu českého hospodářství po pandemii.

Odbory: Odměny patří všem zdravotníkům, ne jen za péči o nakažené

Zhruba osm miliard korun požadují odbory na odměny pro všechny zdravotníky, kteří pracovali v době pandemie koronaviru. Odměny podle nich patří i těm, kteří se o nakažené přímo nestarali. Na tiskové konferenci to prohlásili zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Příspěvky by měly být odstupňované podle míry ohrožení zdravotníků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO už v půlce dubna vyzval státní nemocnice, aby přispěly lékařům pečujícím o pacienty s koronavirem.

Ministerstvo obrany plánuje nákup nových děl od francouzské firmy, zakázka by měla stát 6 miliard

Ministerstvo obrany chce koupit nová armádní děla od francouzské společnosti Nexter. 52 nových strojů by mělo resort přijít zhruba na 6 miliard korun. Jeho šéf Lubomír Metnar (za ANO) to řekl v rozhovoru pro ČTK s tím, že ministerstvo firmu tento týden oslovilo. Smlouvu by pak resort mohl podepsat do konce roku. Ministerstvo při nákupu využije výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek na nákup vojenského materiálu. Metnar taky řekl, že pokud by se škrty v rozpočtu kvůli koronavirové krizi výrazně dotkly výdajů na armádu, nechce na postu ministra zůstávat. Podle něj se modernizace armády nemůže zastavit.

Ceny paliv u čerpacích stanic v Česku mírně zdražují

Pohonné hmoty v Česku mírně zdražují. Průměrná cena benzinu Natural 95 za týden vzrostla o devět haléřů na 26 korun a 26 haléřů za litr. Nafta zdražila o něco méně - konkrétně o šest haléřů na 26 korun a 12 haléřů. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Ceny pohonných hmot rostou třetím týdnem po sobě, předtím od poloviny ledna klesaly. Počátkem května se tak průměrná cena u benzinu i nafty dostala na mnohaletá minima pod 26 korunami.

Nejdražší pohonné hmoty řidiči natankují v Praze, nejlevněji naopak v Ústeckém kraji.

Do zoologických a botanických zahrad může vstoupit víc návštěvníků

Do zoologických a botanických zahrad může vstoupit od čtvrtka víc návštěvníků než dosud. Maximální kapacita bude 250 lidí na hektar - to je o 100 víc. Do pražské zoologické zahrady tak může denně zavítat 14.500 lidí, dosavadní limit byl 8500 lidí. Zoologická zahrada věří, že se tak nebude opakovat situace z uplynulé soboty, kdy denní kapacity dosáhla už hodinu po poledni, a musela proto zavřít. Původně vláda plánovala zvýšit možný počet návštěvníků až od příštího pondělí. Na urychlení o čtyři dny se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dohodl s epidemiology. Vojtěch odůvodnil urychlení mimo jiné tím, aby zdravotníci, hasiči a policisté měli možnost navštívit pražskou zoo jako poděkování za práci v době koronavirové krize po celý červen za symbolickou korunu.

Od poloviny června plánuje vláda zrušit limit pro zoologické a botanické zahrady úplně.

Ve velkomeziříčském kostele se při rekonstrukci našlo 13 kilogramů válečných výbušnin

Při opravě podlahy kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí našli brigádníci ve středu asi 13 kilogramů výbušnin, většinou válečné německé. Podle mluvčí policie Stanislavy Rázlové poslední kusy nalezené munice zlikvidovali pyrotechnici ve čtvrtek ráno. "Vzhledem k tomu, že jsme v kostele už dřív našli samopal, nás to úplně nepřekvapilo," řekl ČTK farář Pavel Šenkyřík. Výbušniny podle něj byly pod podlahou ve věži v místech, kde se nachází měch varhan. Varhany v kostele právě procházejí generální opravou asi za 600.000 korun, která by měla skončit do Vánoc. Součástí oprav je i výměna podlahy napadené červotočem. Brigádníci nejdřív pod rozebranou podlahou našli několik válečků, další odkryl pyrotechnik. "Původně jsme ani nevěděli, o co se jedná. Z etymologie ale bylo jasné, že se jedná o něco s dynamitem," řekl Šenkyřík. Teprve přivolaný pyrotechnik určil, že v kostele ležely tři tříkilové náložky Geballte Ladung, tři svitky zápalnice a 41 průmyslových náložek Dynamon 1 o hmotnosti asi 4,1 kilogramu.

Počasí na pátek

Převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ve východní polovině území ojediněle i bouřky. Během odpoledne a večera od západu přechodné ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, na horách kolem 13 stupňů Celsia.