Vláda projedná systém označující bezpečné země pro cestování

Systém, který stanoví bezpečné země, do nichž by mohli Češi cestovat bez omezení, či ze kterých by naopak do Česka mohli přijíždět turisté, by měla na svém dnešním zasedání projednat vláda. Mezi bezpečnými zeměmi by mohly být například Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko či Řecko. Ministři se budou zabývat i dalšími opatřeními spojenými s koronavirem. Vláda by mohla rozhodnout také o dalším zmírnění některých omezení kvůli koronaviru. Změnit by se v dohledné době mohl třeba počet návštěvníků v zoologických a botanických zahradách a podobných provozech, který je nyní omezen v jednom dni na 150 lidí na hektar plochy. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, má se od příštího pondělí zvýšit kapacita hromadných akcí z nynějších 300 na 500 lidí, v dalších týdnech až na 1000.

Babiš navrhne snížení podílu spolufinancování obcí k dotacím

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne snížení podílu spolufinancování obcí ke státním dotacím o 20 procentních bodů. Vyplynulo to z jeho vyjádření v příspěvku na sociálních sítích známém jako Čau lidi. Dotace chce navíc zvýšit. Babiš zdůraznil, že příjmy, o něž obce přijdou v souvislosti s koronavirovými příspěvky drobným podnikatelům a společníkům malých společnostní s ručením omezeným, stát "bohatě v dotacích vrátí". Příspěvky 500 korun denně zasahují do příjmů obcí a krajů. Proti tomu protestuje většina opozice, Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Senát neúspěšně navrhoval, aby příspěvky stát hradil přímo ze svého rozpočtu. Podle Babiše ale jiný způsob vyplácení takzvaného kompenzačního bonusu nebyl možný.

"My ty peníze obcím bohatě vrátíme v dotacích. Místo toho, že jim budeme dávat 70 procent na školky, na chodníky, na investice v obcích, čističky, kanalizace, budu navrhovat, abychom jim dali 90 procent. Ušetří tím pádem velké peníze," řekl Babiš také v rozhovoru pro tn.cz. Chce rovněž, aby vzrostl objem peněz v dotačních titulech, v nichž dosud peněz nebylo dost.

Nová výstava pohlíží na Masaryka jako na influencera

Otázku, jak by Tomáš Garrigue Masaryk působil na sociálních sítích, pokládá nová výstava v Akademii věd (AV) ČR. Expozice TGM na síti přiblíží Masaryka jako vědce, novináře, politika a především angažovaného intelektuála v různých formách korespondence. Převádí ji i do prostředí internetu. Výstava v pražské galerii Věda a umění začne potrvá do 31. července. Ukáže, jak Masaryk pracoval s informacemi. A to jak z hlediska vyvracení dobových konspiračních teorií, propagandy, lobbingu, ale i komunikace v rodině a v roli prvního československého prezidenta. Zaměří se také na Masarykovu pozici mezi vědeckým světem a médii.

"Masaryka představujeme jako veřejně aktivního vědce, dnešními slovy bychom řekli influencera, který do mezinárodního povědomí vstupoval především prostřednictvím celospolečenských, aktuálních kauz, k nimž se vyjadřoval," poznamenal Pavel Horák z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Středobodem expozice je podle jejích autorů pracovní pulpit - kopie pultíku, a "metafora počítačové klávesnice". Masaryk takový pulpit v Lipsku roku 1877 daroval o devět let mladšímu filozofovi Edmundu Husserlovi. Husserl ho pak na Vánoce 1934 v Praze věnoval tehdy sedmadvacetiletému filozofovi Janu Patočkovi. Další osobitý exponát je policový nábytek zvaný "holubník". "Masaryk do něj tematicky řadil různé materiály a vozil jej s sebou po světě, podobně jako dnes převážíme notebook," podotkl spoluautor výstavy Martin Jemelka.

Na Pražském jaru on-line zahraje FOK s šéfdirigentem Braunerem

V rámci alternativního programu festivalu Pražské jaro se dnes uskuteční on-line koncert Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK vedeného šéfdirigentem Tomášem Braunerem. Koncert streamovaný z domovského pódia Pražských symfoniků, Smetanovy síně Obecního domu, nabídne díla Josefa Suka a Arnolda Schönberga. Moderátorem večera bude Ondřej Havelka. Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se letos festival koná on-line. Vybrané koncerty letošního Pražského jara vysílají Česká televize a Český rozhlas. Do celého světa jsou vystoupení zprostředkována sítí Českých center a velvyslanectví ČR.

Počasí

Skoro jasno, přes den tvorba kupovité oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C.