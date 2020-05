Růst mezd se zastavil

Reálný růst průměrné mzdy, tedy po zohlednění inflace, v prvním čtvrtletí kvůli dopadům šíření koronaviru i poměrně vysokému růstu spotřebitelských cen zpomalil. Ekonomové oslovení ČTK odhadují reálný růst o 1,1 až 2,5 procenta. Údaje zveřejní Český statistický úřad ve čtvrtek 4. června. Ve čtvrtém čtvrtletí loni přitom průměrná mzda v Česku vzrostla reálně po zohlednění růstu spotřebitelských cen o 3,6 procenta na 36.144 korun. Ekonomové dodali, že nižší růst se dotkl soukromého sektoru, veřejný sektor nebyl dotčen.

Předseda Senátu uvažuje o cestě na Tchaj-wan

O případné cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan se rozhodne nejpozději do měsíce. Rozhodnutí by mohlo padnout i dříve. Vystrčil to dnes řekl v pořadu Partie televize Prima. Návštěvu ostrova plánoval už jeho předchůdce ve funkci, zesnulý Jaroslav Kubera (ODS). Vystrčil zhruba před dvěma týdny po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že pokud bude Čína Česku a Senátu diktovat, jeho návštěva Tchaj-wanu se stává "reálnější a reálnější".

"Možná bych přidal ještě jedno reálnější. Nejpozději do konce června bude vše jasné. Předpokládám, že to bude dříve," řekl dnes Vystrčil. Dodal, že záměr konzultuje s experty na zahraniční politiku a ochranu lidských práv i s ekonomy. Vliv mělo i zasedání Senátu, který cestu podpořil. Podle hlavy státu by mise Česku a jeho ekonomice neprospěla.

Ohnisko nákazy na Karvinsku se stále zvětšuje

V souvislosti s ohniskem covidu-19 v karvinském Dole Darkov těžební společnosti OKD krajští hygienici evidují 343 nakažených. Za poslední den tak přibylo 14 nových případů. Počet pozitivních zaměstnanců se zvýšil o dva nemocné, celkem tak už bylo nakaženo 228 pracovníků dolu, mezi nimi je také 11 pendlerů z Polska - jejich počet se nezměnil. "Dále jsme zaznamenali pozitivní výsledek u 11 nových rodinných příslušníků, čímž stoupl jejich celkový počet na 109," uvedli hygienici. Nakaženo je také šest ostatních pracovníků, což je nárůst o jeden případ. "Mimo ohnisko je celková epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji stále stabilizovaná," uvedli hygienici.

V Dole Darkov se připravuje druhé plošné testování zaměstnanců, které bude zahrnovat téměř 2400 odběrů. Začít má v úterý. Ověří, zda se nemoc později neprojevila u pracovníků, jejichž vzorky při prvních testech byly negativní.

Počet nakažených koronavirem se v sobotu zvýšil o 34 nových případů

Za sobotu přibylo v Česku 34 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je nejméně za posledních devět dnů. Druhý den po sobě nikdo s nemocí covid-19 nezemřel, snížil se počet hospitalizovaných i těžce nemocných. Laboratoře provedly v sobotu 2796 testů na covid-19, což bylo nejmíň od 23. března. Podíl pozitivních případů na počtu testů vzrostl na 1,22 procenta. Za uplynulého čtvrt roku se v zemi nakazilo celkem 9233 lidí, z toho se už víc než 70 procent vyléčilo a 319 nemocných zemřelo. Nyní se s virem potýká 2368 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Každý šestý Čech bydlí ve stísněných podmínkách

Ve stísněných podmínkách, které omezují možnost efektivní práce z domova nebo domácího vzdělávání, žije 16 procent Čechů. Více než čtvrtina českých domácností s jedním dospělým členem má přetížené náklady na bydlení, když jim tvoří přes 40 procent měsíčních příjmů. Vyplývá to z dat evropského statistického úřadu Eurostat, která analyzovala investiční společnost Wood & Company.

"Lidé s podprůměrnými příjmy obvykle nemají šanci naspořit ani deset, natož 20 procent ceny nemovitosti. Pořízení většího bydlení je pro ně opravdu náročné a pokud nepomůže rodina, často jim nezbývá nic jiného než bydlet ve stísněných podmínkách, případně daleko od města," uvedl generální ředitel společnosti 4fin Tomáš Trauške.

Podle analytičky Wood & Company Evy Sadovské je domácnost přeplněná tehdy, pokud nemá vlastní pokoj například manželský pár nebo sourozenci opačného pohlaví ve věku teenagerů.

Ceny nájmu v Brně klesají pomaleji než v Praze

Růst cen nájemného v Brně se v letošním prvním čtvrtletí kvůli pandemii koronaviru zastavil. Do té doby ceny nájemného rostly kvůli nedostatku a vysokým cenám bytů, které jsou v Brně na prodej. A nedostatek je i bytů k pronájmu. Vyplývá to z analýzy portálu Ideálnínájemce.cz, který se zabývá pronajímáním bytů a ceny dlouhodobě sleduje.

Ceny dlouhodobých nájmů v Brně rostly až do prvního čtvrtletí letošního roku. Na uzavření hranic a další opatření proti šíření koronaviru ale nezareagovaly propadem jako ceny nájmů v Praze, i když mírný pokles v dubnu a květnu je patrný.

"Zatímco v Praze zavládla po výpadku krátkodobých pronájmů na trhu nájemního bydlení panika, Brno si zatím drží ceny dlouhodobých nájmů na stabilních hladinách. Dočasný výpadek krátkodobých nájmů typu Airbnb místní trh tolik neovlivnil," uvedl Martin Březina ze společnosti UlovDomov.cz, která portál provozuje.

Koupaliště u Kamencového jezera se otevře

Kamencové jezero u Chomutova se v pondělí otevře. Kapacita areálu je kvůli nařízení vlády omezená. Kemp u jezera zatím zůstane zavřený. ČTK o tom dnes informoval vedoucí jezera Karel Ton.

Sezonu chtěli provozovatelé na jezeře zahájit už před týdnem, nakonec se rozhodli termín odložit s ohledem na dodatek ministerstva zdravotnictví o počtu osob na jednom místě. Na koupaliště se vztahuje pravidlo, že v areálu může být maximálně 300 osob najednou.

Ředitelka chomutovského zooparku, pod který jezero patří, Věra Fryčová uvedla, že sice ministerská omezení koupalištím příliš nepřejí, zato počasí ano. "Podle předpovědi nás čeká slunečný týden a návštěvníci už se k nám těší. Proto jsme se rozhodli otevření dál neodkládat," uvedla Fryčová.

Počasí

Předpověď na pondělí: Ráno většinou jasno nebo skoro jasno, přes den tvorba kupovité oblačnosti, večer opět až jasno. Na severovýchodě převážně oblačno a ojediněle slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C.